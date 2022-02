El Barcelona recibe al Nápoles en el partido correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Los hombres de Xavi Hernández inician su andadura en esta competición que no querían ver ni en pintura pero a la que llegaron tras salir rebotados de la Champions al quedar terceros en su grupo en la primera fase. Ahora les toca dejar atrás ese empate sufrido ante el Espanyol en el derbi catalán y superar a un equipo duro que está peleando por ganar la Serie A. En OKDIARIO te contamos el resultado, goles y minuto a minuto en directo y en vivo online de todo lo que ocurra en el Barcelona-Nápoles.

Barcelona – Nápoles, en directo

Minuto 39

¡Tarjeta amarilla para Zambo Anguissa! No se libró de esta el mediocentro del Nápoles, que llegó muy tarde y derribó a Nico González.

Minuto 38

Falta de Ferran Torres, que se libra de la cartulina amarilla. Fue fuerte el extremo culé y se llevó por delante a Di Lorenzo.

Minuto 36

Otro disparo muy defectuoso de Ferran Torres que se marcha fuera por varios metros.

Minuto 35

Está tapando muy bien el Nápoles a Adama. Además, cierran a la perfección los espacios y el Barça tiene que recurrir en alguna ocasión a balones largos o colgarlos directamente, pero generando cero peligro.

Minuto 31

Le toca remar a contracorriente al Barcelona ahora. No estaban jugando mal los azulgranas. Incluso, tuvieron ocasiones, pero la poca efectividad y la inseguridad es lo que tiene.

Minuto 29

¡Gol del Nápoles! ¡Gol de Zielinski! A la segunda fue la vencida. El polaco disparó desde dentro del área libre de marca y Ter Stegen sacó una mano providencial para evitar el gol, pero el rechace le volvió a caer al futbolista del Nápoles, que fusiló y abrió la lata para poner el 0-1 en el electrónico. El gol fue revisado por el VAR por un posible fuera de juego pero no hubo nada. El tanto sube al marcador.

Minuto 28

¡¡La que acaba de fallar Ferran Torres!! Pase al hueco de Jordi Alba a Aubameyang, que coge el rechace antes de dársela a Ferran. El ex del City, antes de que le alcanzase Koulibaly optó por disparar pero abrió demasiado el pie y el cuero se fue fuera.

Minuto 27

Centro desde la línea de fondo de Adama que repele Koulibaly. La pelota fue recogida por Fabián pero no fue capaz de montar bien la contra.

Minuto 25

La recupero Mingueza. El lateral derecho se la dio a Adama, que buscó a Pedri pero el tinerfeño no logró poner bien el balón al punto de penalti. Insiste ahora el cuadro azulgrana, que quiere irse al descanso con ventaja en el marcador. Muy bien la zaga napolitana.

Minuto 23

La tuvo Adama, pero su control no fue demasiado bueno y para su fortuna la jugada estuvo anulada por fuera de juego.

Minuto 22

¡¡TER STEGEEEEEEEN!! Vaya pase de Zielinski tras superar a Mingueza con un caño. El centrocampista polaco vio el desmarque de Osimhen, que le ganó la espalda a Piqué y Eric, pero se topó con el guardameta alemán en su intentona de hacer gol.

Minuto 21

No está encontrando el Barça a Adama Traoré ni a Aubameyang. El conjunto de Xavi está intentando generar más juego por la banda izquierda con Ferran Torres que por el extremo diestro.

Minuto 17

Lo intentó Ferran Torres con un disparo lejano pero no hubo suerte. Gran pase de Nico para el ex del Manchester City, que desde su casa probó fortuna. La pelota se perdió uno o dos metros de la portería napolitana.

Minuto 16

Sale muy bien Ter Stegen para blocar en una esquina de su área un pase en profundidad que le habían lanzado a Insigne.

Minuto 14

¡Paradón de Meret! Vaya jugada que se acaba de marcar Nico. Tirando autopases el centrocampista culé, que cuando pudo chutar a puerta no lo dudó pero se topó con el guardameta del Nápoles. En el córner posterior Ferran Torres mandó su testarazo fuera.

Minuto 12

El inicio de partido ha sido de respeto en ambos equipos. Todos saben que esta eliminatoria será muy larga y no quieren arriesgar demasiado, o por lo menos por ahora. Eso sí, el Barça continúa presionando para recuperar rápidamente el balón cuando lo pierden.

Minuto 9

Gran presión del Barcelona. Todos en bloque alto molestando al rival, que se ve superado para intentar sacar ese balón jugado que tanto reclama Luciano Spalletti desde que llegó al banquillo del Nápoles. Además, Eric García, advertido por una entrada a Zielinski.

Minuto 6

Perfecto Di Lorenzo para irse al suelo y cortar un pase en profundidad que hubiera dejado solo a Ferran Torres.

Minuto 5

¡Rozando el larguero! Peleó Aubameyang un balón antes de dárselo a Ferran Torres, que buscó a Pedri en la frontal del área. Desde la media luna el ex de la Unión Deportiva Las Palmas se sacó un buen zapatazo, aunque centrado, pero se perdió lamiendo el travesaño de la portería que defiende Meret.

Minuto 3

Primera llegada a un área. Fue el Nápoles, pero Mingueza fue capaz de evitar que Insigne se sintiera cómodo cerca de la portería de Marc-André Ter Stegen. Muy participativo en el combinado napolitano Elmas.

Minuto 1

Primer balón que le llega a Adama, que es capaz de superar a dos rivales pero acabaron cometiendo una falta sobre él que el colegiado rumano no señaló.

¡Comienza el Barcelona – Nápoles!

Ya está en marcha el partido. El Nápoles puso en juego el balón y dispone de la primera posesión de este encuentro correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

A punto de arrancar

El partido comenzará en breves momentos. Los futbolistas ya están saltando al verde del Camp Nou para afrontar este Barcelona-Nápoles de la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. El espectáculo entre dos históricos del fútbol del viejo continente está asegurado, pero ojalá este cruce hubiera sido en la Champions League. Se despliega un tifo en el feudo azulgrana: «Juntos somos imparables».

Aubameyang, titular

El delantero gabonés, que llegó en este mercado de invierno al Barcelona, disfrutará de su primera titularidad a las órdenes de Xavi Hernández. El ex del Arsenal será el responsable de cara a portería para el conjunto culé y está ante su primera gran oportunidad para ganarse a la afición culé. Por otro lado, Sergio Busquets es la primera vez que es suplente esta temporada siempre que ha estado disponible para el entrenador.

Luuk de Jong, suplente

El delantero holandés vuelve a ser suplente frente al Nápoles. El ex del Sevilla es uno de los futbolistas que más le ha sacado las castañas del fuego a Xavi y que más puntos le ha dado al Barcelona en lo que va de 2022. Desde que llegó a la Ciudad Condal nadie aceptaba su fichaje. El atacante culé se centró en trabajar y cuando tuvo oportunidades de verdad salió y no las desaprovechó. Pese a ello, es suplente en el Camp Nou.

Menos de media hora

Ya quedan 25 minutos para que arranque el partido. Los futbolistas tendrán que escuchar por primera vez ese himno de la Europa League cuando salten al rectángulo de juego del Camp Nou. Por delante un primer partido de la eliminatoria muy interesante en el que hay que ver con qué actitud saltan los futbolistas. Está claro, o la mayoría creemos, que esto se decidirá en el Estadio Diego Armando Maradona, antes conocido como San Paolo.

El Barça, ¿favorito?

Desde que se supo que el Barcelona iba a la Europa League muchos se han preguntado si es favorito para ganar la competición de plata del fútbol europeo. Por nombre y por historia está obligado a ganar este torneo, pero la realidad del momento se marca sobre el campo y no por un escudo. Y en esa realidad es donde entran las dudas. La temporada irregular que están firmando, la poca capacidad goleadora y la fragilidad defensiva llevan a los culés a no ser considerados tan favoritos como se esperaría en otro caso. Dejémoslo en que son candidatos.

Un Nápoles muy peligroso

Maradona convirtió al Nápoles en uno de los equipos más grandes de Italia y desde hace años se han convertido en un conjunto rocoso, que siempre complica al rival y que no da un balón por perdido. Ahora, con Luciano Spalletti han dado un paso más y ahora mismo se encuentran en la tercera posición de la Serie A, estando a tan solo a dos puntos del líder, por lo que se encuentran inmersos en esa lucha por el Scudetto.

Una sensación rara

El Barcelona, acostumbrado en los últimos años a jugar la Champions League, tiene que adaptarse a esta nueva realidad en la que le toca jugar la Europa League. De los martes o miércoles le toca vestirse de corto los jueves. Pero, encima este horario también es poco habitual, ya que están acostumbrados a la noche y a los focos, pero ahora todo es diferente y tendrán que aclimatarse y sacar lo mejor de ellos mismos para poder superar a un Nápoles que siempre pone las cosas muy dificiles.

Dest, señalado

Dani Alves no puede jugar ni este encuentro ni cualquier otro de la Europa League porque no está inscrito, fue el futbolista sacrificado por Xavi Hernández. Lo normal es que su puesto lo ocupe Sergiño Dest, pero se ha quedado fuera del once titular. Además, ante el Espanyol el técnico del Barça le sustituyó porque no le gustaba lo que estaba viendo, lo que deja claro que el ex del Ajax no es del gusto de Xavi y que parece que su futuro en el club azulgrana no pinta nada bonito.

Once del Nápoles

Luciano Spalletti también ha hecho oficial el once con el que saltará al verde del Camp Nou para enfrentarse al Barcelona en este apasionante encuentro que tenemos por delante y al que le falta ya menos de una hora para arrancar. El Nápoles sale de la siguiente forma: Meret; Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian, Elmas, Zielinski; Insigne, Osimhen

¡Rotaciones en el Barça!

Ya conocemos el once del Barcelona para medirse al Nápoles en este encuentro de ida del cruce de los dieciseisavos de final de la Europa League. Muchas rotaciones en el equipo de Xavi Hernández que no dejarán indiferentes a nadie. La alineación oficial de los azulgranas es la siguiente: Ter Stegen; Mingueza, Eric, Piqué, Jordi Alba; Nico, Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Adama Traoré, Aubameyang.

¿Quién es el árbitro del Barcelona – Nápoles?

El colegiado Istvan Kovacs será el encargado de dirigir el encuentro entre el Barcelona y Nápoles de dieciseisavos de final de la Europa league. Kovacs estará asistido en las bandas por Vasile Florin Marinescu y Ovidiu Artene mientras que el cuarto árbitro será Horatiu Fesnic. En el VAR estarán los colegiados alemanes Bastian Dankert y Christian Dingert.

Dónde ver el Barcelona – Nápoles hoy

El partido entre el FC Barcelona vs Nápoles de Europa League que se celebra hoy se podrá ver en directo a través del canal Liga de Campeones de Movistar Plus+.

Una vía para la Champions

Ahora mismo el Barça está cuarto en la clasificación de la Liga Santander peleando por afianzarse en puestos de Champions League. El Atlético continúa fallando y los azulgranas parece que van ganando esa partida, pero, en el caso de que todo se torciese en el campeonato doméstico, la Europa League es una vía más para los culés para poderse clasificar para la máxima competición continental. Eso sí, tendrán que ganarla y para ello primero deben superar en estos dieciseisavos de final a un equipo complicado como es el Nápoles.

Sin Dani Alves ni Araujo

Xavi Hernández no podrá contar con futbolistas como Dani Alves, que fue el sacrificado en la Europa League y no fue inscrito para sí poderlo hacer con las otras caras nuevas: Adama Traoré, Aubameyang y Ferran Torres. Además, otro de los futbolistas claves en el esquema del Barça, Ronald Araujo no podrá estar en el encuentro tras haberse lesionado en el sóleo el pasado fin de semana durante la disputa del derbi catalán frente al Espanyol en el campo de los periquitos.

Bienvenidos

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Es jueves y en un horario extraño nos encontramos un partido del Barcelona y, encima, de Europa League. La verdad que no es algo habitual esto, pero el fútbol es así y las dinámicas mandan. Para reconocerlo, esa dinámica del Barça no es buena ni con la llegada de Xavi Hernández. Al equipo se le ve otra cosa, más posibilidades de ganar, pero la poca eficacia de cara a gol y la poca contundencia atrás hace que los azulgranas sigan firmando un papel irregular en todas las competiciones. Vamos a ver qué tal le sale hoy recibiendo al Nápoles en el Camp Nou.