El Barça hizo su debut como club de Europa League. El equipo culé no había pisado esta competición nacido como una evolución de la Copa de la UEFA hace más de una década. Como es lógico nunca en la historia del Camp Nou había sonado el himno de la Europa League, que fue establecido en el año 2015/16 como copia al de la Champions League antes de los partidos.

La cara de los jugadores azulgrana antes del encuentro refleja el desconcierto y la cierta desgana por jugar una competición en la que no se encuentran los mejores clubes del continente. El cámara televisivo se enfocó en el rostro de Aubameyang –un clásico en esta competición con el Arsenal– mientras otros jugadores como Piqué o Jordi Alba no sabían si seguir formando o no mientras sonaba esa música.

La afición azulgrana espera no tener que volver a oír una música que además de evocar que ya no son un equipo de élite también tiene una merma económica importante. Los 73.500 espectadores congregados en el Camp Nou esperan que su equipo regrese al lugar que le corresponde para tararear la canción de la Champions.