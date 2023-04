Xavi exige una norma para el césped que ya existe… y que el Getafe cumplió

Xavi Hernández volvió a cargar contra el césped… pero le salió rana. El entrenador del FC Barcelona volvió a reflexionar sobre lo vivido en el Coliseum Alfonso Pérez, donde además de quejarse por el sol, el egarense también puso el foco en el verde, en el estado del mismo y que a su juicio se necesita una norma que controle en los campos profesionales cómo está.

El técnico culé ha sido tema central durante toda la semana por sus declaraciones y en la previa del envite ante el Atlético de Madrid volvió a la carga: «A mí se me critica por todo. No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seco no nos beneficia. La pregunta es para Quique: ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie».

«En todos los deportes la hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos… No me voy a callar. Normal que la juventud no vea los partidos enteros. Podíamos haber empatado igual. No es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar», eran las declaraciones de Xavi al respecto, señalando directamente a Quique Sánchez Flores y el estado del césped ante el Getafe.

Pero lo que parece que este caso Xavi desconoce o quiere pasar por alto, es que la norma que exige en rueda de prensa enérgicamente ya existe, así lo contempla el reglamento y el Getafe la cumplió a rajatabla en el último envite ante los culés. La norma que pide Xavi y que ya aparece redactada pone como obligación que el césped esté a una altura de entre 20 y 30 milímetros y el Coliseum Alfonso Pérez dejó la marca en 29, pudieron incluso arañar un centímetro más pese a las quejas de Xavi.

Según el Reglamento de Retransmisión televisiva de la patronal, los requisitos que se redactan en el texto son los siguientes: «El césped debe estar cortado a una altura de entre 20 milímetros y 30 milímetros. Toda la superficie ha de cortarse a la misma altura. Es el director del partido quien debe comprobar la altura tras terminar la reunión previa, siempre con la presencia del responsable del césped local. Se realizarán al menos en tres puntos diferentes».

De no cumplir con esto, el reglamento explica: «i no fueran unánimes, las mediciones se repetirán en dos puntos adicionales. será suficiente con que cuatro de las cinco den un resultado apropiado. Si no fuese así, el club local pondrá los medios para subsanar dicha incidencia antes de empezar el partido».