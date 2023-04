Xavi: «Por muchos memes que me hagan, el sol me molesta»

Xavi Hernández habló antes del partido de Liga Santander que enfrentará al Barcelona con el Atlético de Madrid. El técnico culé se pronunció acerca de la polémica de la semana, la de los partidos a las 16:15 y sus quejas sobre el sol. Además, valoró la entrada en la convocatoria de Lamine Yamal, un canterano de 15 años, y el regreso de Pedri y De Jong.

Partido de la primera vuelta

«Mañana será un partido complicado, un partido grande. Posiblemente, el Atleti es el equipo más en forma de la categoría. Por resultados, pero también por juego. Están jugando muy bien al fútbol. Se asocian. Griezmann, Koke, De Paul… Cholo está haciendo una labor extraordinaria. No era fácil tras la eliminación de Europa. Será muy complicado. El partido de la primera vuelta nos puede servir de referencia. Tenemos que intentar tener esa identidad y ser reconocibles en todo momento».

Mala racha

«Llevamos sin ganar dos en Liga. La Copa es otra competición. Estamos extramotivados. Nos va LaLiga. Tenemos que decir ‘estamos aquí’. Tenemos que mostrar nuestra identidad. Llevamos dos o tres partidos sin estar al nivel que queremos»

Lamine Yamal

«Todos los que están ahí, pueden participar. Tiene mucho talento a pesar de los 15 años. Tiene personalidad, talento, uno contra uno. Es fuerte. Es un jugador que puede marcar una etapa importante en el club. Está contento, agradecido y feliz por estar en la lista. Si se da la circunstancia de que tiene que participar, estoy seguro que nos puede ayudar. Igual que a Pedri le veo cosas de Andrés, Lamine es diferente. Tiene cosas de varios futbolistas. Lo que veo es que los jóvenes tienen una inconsciencia tremenda. No tienen miedo. Esa es la diferencia con nuestra época».

Momento

«El mensaje es claro. Volver a ser reconocibles, no perder tantas pelotas. Volver a tener identidad. Generar muchas más cosas en ataque. Tirar la línea defensiva alta. Hemos bajado el nivel y tenemos que volver a subirlo».

Yamal termina contrato

«Nos centramos en el presente. Ha entrenado con nosotros esta semana y nos ha gustado lo que hemos visto. Por eso está en la lista, independientemente de su situación contractual».

Partido clave

«Sería un golpe en la mesa, pero cada partido ya lo es. Son nueve finales. Si ganamos este domingo, el Atlético ya tendría muy pocas opciones de conseguir el título. Eliminaríamos un rival por esta Liga».

Messi

«No estoy pendiente de estos temas. Lo que me toca es trabajar. No pensar en fichajes ni en el año que viene. No es momento de hablar de Leo ni de fichajes».

Dembélé

«Está a un paso. Hemos decidido que todavía no. Está prácticamente preparado. Si no está el miércoles, será el fin de semana. También Andreas».

Falta de gol

«Las semanas largas te dan tiempo para entrenarlo todo. El modelo de juego, cómo atacar y defender. Finalización hacemos cada partido. Eso ya es el acierto del equipo y de cada uno. Diría que trabajamos mucho la finalización».

Reunión de Laporta con Ceferin

«Hablo a menudo con él. Me ha dicho que está todo OK y que no hay ninguna preocupación. Estamos sólo centrados en nuestro trabajo. Estoy tranquilo».

Atlético

«Ha sido el carácter. Es uno de los equipos con más carácter. Es una maravilla cómo imprime el carácter su entrenador, lo que transmite. Se han repuesto cuando nadie lo esperaba. Compiten con un alma tremenda y eso los hace peligroso. Son una familia, un bloque, un equipo. Es mérito del Cholo y de los jugadores el cómo se han rehecho».

El sol

«A mí se me critica por todo. No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seca no nos beneficia. La pregunta es para Quique ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie. En todos los deportes la hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos… No me voy a callar. Normal que la juventud no vea los partidos enteros. Podíamos haber empatado igual. No es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar».

De Jong

«Cuando no tienes a futbolistas de este nivel, se nota. Para nosotros es fundamental. Es una garantía tenerlo mañana. Como Pedri. Cuando se recuperen todos, seremos mejores».

Lewandowski

«Está bien, motivado. Él siempre busca soluciones para que el equipo y él mejore. Estamos contentos con él a pesar de no marcar. Volverá a marcar y a ser importante. Hay que recuperar sensaciones».

Fichajes

«No estamos pendientes de esto. Estamos pendientes del Atlético. Es clave para el desenlace de LaLiga y es un rival directo».

Simeone

«No sé. Difícil. Aunque no lo parezca, porque tenemos ideas diferentes, tengo mucha admiración por el Cholo. Ahora sé lo que es entrenar a un grande. Lo que hace es tremendo. Le tengo una admiración sincera».

Pedri

«Son futbolistas que nos dan este sello de identidad. Él y Frenkie son jugadores que pueden cambiar la cara de un equipo. Es fundamental en el último pase y se asocia muy bien con Robert. Es muy buena noticia que recuperemos a estos futbolistas».

Barça B

«Estamos centrados y motivados por el partido de mañana. Tenemos buenas sensaciones y recuperamos a gente, además. Rafa Márquez está haciendo un trabajo espectacular. Estamos en contacto a diario. De Julián, está en dinámica de primer equipo y a final de temporada decidiremos».

Griezmann

«Esto es una hipótesis que no va a ocurrir, así que no tiene sentido dar mi opinión. Griezmann es capital para el Atlético. Está a un nivel excepcional. Está en un gran momento de forma».

Ferran de interior

«Fue una emergencia, como lo de Eric».

Carrasco

«Es muy buen futbolista. Tiene trabajo. Muchas veces cubre toda su banda. Físicamente fuerte, con uno contra uno, generoso, trabajador, implicado. Nos puede dar problemas».

Liga

«Tenemos que ganar mañana. Perder esta Liga sería de todo menos culpa de los demás. Sería culpa nuestra».