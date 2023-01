Xavi: «Estamos bien porque vamos líderes de la competición más justa»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes de la visita este sábado 28 de enero a Montilivi. El Barcelona se enfrenta a las 16:15 horas al Girona en la Jornada 19 de la Liga Santander. El catalán se mostró optimista con el rumbo del equipo, líder del campeonato liguero y uno de los semifinalista de la Copa del Rey, tras eliminar a la Real Sociedad. El egarense destacó que están en un buen momento de forma ya que están «bien porque vamos líderes de la competición más justa».

Girona

«El Girona es un equipo valiente. Hace cosas diferentes, interesantes en la salida de pelota, roba muchas pelotas en campo contrario. Se asemeja bastante a lo que hacemos nosotros. A Michel me agradaba como jugador y ahora como entrenador también. Tanto en ataque como defensa hace bien las cosas. Esperamos un partido duro fuera de casa».

No sentencian los partidos

«Me preocupa no sentenciar los partidos. Se debe analizar todo, mejorar muchas cosas pero estamos sabiendo ganar los partidos. Estamos en una situación muy buena. Estamos líderes en la categoría. Estamos en una semifinal de copa. Estamos en un gran momento de forma, no nos podemos centrar sólo en que no sentenciamos los partidos. Nos falta sentenciar los partidos, es un detalle».

Once de gala

«No pienso en un once de gala. Haremos algún cambio. Habrá molestias, sanciones, tenemos varios jugadores a punto de ser sancionados. Necesitamos a todos los jugadores, lo tengo clarísimo».

Madrid, partido único o doble

«Estamos pendientes del Girona. El resto ya veremos. Ya analizaremos. Pensamos ahora en quién nos toca.».

¿Está el equipo donde tú quieres?

«A excepción de la eliminación de Champions, estamos en un muy buen momento, bien situados en liga y copa. Con el título ganado, que nos ha dado moral y tranquilidad y ahora afrontar la. Europa League. Podemos hacer una gran temporada pero no debemos bajar la guardia».

Dembélé y su renovación

«Para mí es importante, ya lo sabéis. Es un jugador diferente, muy diferencial en el equipo. Cuesta encontrar estos equipos en el uno contra uno. Él también ha tenido mucho que ver. Ha cambiado el chip. Está a un nivel extraordinario».

Gavi

«Estamos tranquilos. Mateu es lo que me transmite. Tranquilidad, sin más».

¿Las no renovaciones influyen?

«Si influye, influye en positivo. No afecta porque tenemos tranquilidad porque sabemos que se solucionará el tema. No le doy importancia. Ellos están tranquilos. Les veo felices y contentos. Con confianza para jugar aquí, que no es fácil. Están en un momento bueno».

Ferran Torres

«Ferran es un jugador que siempre entrena bien. Siempre está en dinámica, no baja los brazos, es profesional. Es un ejemplo de que le salgan mejor o peor las cosas. Siempre trabajó, corre, y se deja la piel en el equipo. Tiene una confianza tremenda».

Busquets

«Hemos hablado con él. Es una decisión de él. Es fundamental para mí. Es uno de los mejores pivotes de la historia del fútbol. Está muy poco valorado. Muy valorado por los entrenadores. Es una pieza fundamental para mí. Tenemos que estar fuertes. Es un tema personal de él».

Araujo, su posición

«Para mí la ideal es de central. Su posición natural es de central derecho. Ha crecido mucho en la salida de balón, ha crecido mucho. Si ves sus primeros partidos es muy diferente. Elige bien siempre. Todo esto lo ha entendido a la perfección. Si lo ves de lateral no es extraño pero lo veo de lateral como emergencia».

Motivación

«No hay once de gala. El que decide es el staff. En el minuto 60 pueden cambiar el partido los jugadores. Son cinco sustituciones, con prórroga son 6. Fíjate lo que cambia el once. Así es el fútbol de hoy en día».

Marcos Alonso

«Era un tema hablado con Mateu y Jordi. Estoy muy contento con Marcos. Primero como profesional, se ha adaptado bien. Como futbolista es ordenado, contrastado, madurez para jugar en varias posiciones. Es un fichaje de nivel. Está siendo importante y lo será más en los próximos partidos».

Sin lateral derecho

«Para mí la plantilla está bien confeccionada. No tenemos un lateral derecho natural a excepción de Héctor pero tenemos muchas opciones de cubrir todas las posiciones. Estoy contento con lo que tenemos. A competir ».

Pedri y 100 partidos

«Al final los números son extraordinarios. Pedri tiene un futuro y presente brutal. Tenemos una generación de futbolistas muy buena y joven. Se tiene que sentir queridos también. El talento que tiene Pedri lo he visto en pocos futbolistas».

Tranquilidad con los triunfos

«Aquí se ganan vales de tranquilidad de dos o tres días. Hasta mañana, cierta tranquilidad, siempre hay crítica y voces. Por desgracia o suerte esto es así. Mañana si no ganamos una hecatombe tremenda. Disfrutar el partido e intenta ganarlo. Es un rival difícil. No tienen nada que perder».

Girona

«Me espero un rival duro, fuerte, que hace muchas cosas bien. Técnicamente es un equipo bien armado. Tiene alternativas y el fútbol está muy igualado».

Ter Stegen

«Para mí Marc está entre los mejores del mundo, si no el mejor entre los tres mejores. Para mí y el Barça es el mejor del mundo. Siempre elige la mejor opción y jugada. Es una garantía. Aquí está criticada hasta las sillas. Está a un nivel extraordinario. Ha crecido. Si defendemos bien es porque tenemos el balón. Cuando obtenemos el balón también estamos defendiendo».

Gavi

«Gavi no engaña a nadie, es pura pasión, corazón, motiva. Sorprende y cuando lo ves entrenar tiene una entereza tremenda. El alma que le pone es bestial».

Equilibrio con los resultados

«El Barça no tiene término medio. Es euforia o alerta máxima. Ahora tengo que tener más equilibrio emocional que cuando era jugador. Que no se crezcan ahora los jugadores ni se venga abajo. cuando perdemos. Mantener la euforia».

Faltan delanteros

«Estoy muy tranquilo con la plantilla. Tenemos muchos delanteros. Tenemos alternativas en los extremos también. No nos falta nada en la plantilla».

Ansu Fati

«Ansu se siente cómodo cuando está cerca de la portería. Tiene las dos capacidades. Es veloz, uno contra uno… tanto de extremo como delantero es bueno para él».

Dembélé y sus lesiones

«Intentamos que el jugador no se lesione nunca. Hacemos previsión, control de cargas… Lesiones por desgracia va a haber. Dembélé está feliz y eso ayuda. Es una alegría que quiera estar aquí. Se siente querido y eso es importante. Encantado del rendimiento de él desde el primer día».

Arnau

«Es un buen lateral. Arnau es un futbolista bien dotado, se incorpora bien, con personalidad. Es un futbolista determinante».

Motivos de la eliminación de Champions

«No estuvimos eficaces en Múnich ni en Milán. No le doy más vueltas a eso, estoy en el presente».

Campeones de invierno

«Es una visita muy difícil, un partido muy duro ante el Girona. Pero no le doy importancia a ser campeón de invierno».

Dembélé y el nuevo sistema

«Hay muchos futbolistas que están a un nivel alto. El problema lo tengo yo para confeccionar la alineación y los cambios. Pero la idea es ser protagonistas con balón».

Sobre Míchel

«Lo que está haciendo es importante. En otros clubes ha hecho grandes logros. Es inteligente. Está transmitiendo una filosofía de juego muy buena. Es un equipo dinámico. Me gusta Míchel como entrenador personalmente».