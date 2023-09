Xavi y el ‘caso Negreira’: «Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa este sábado en la previa del Osasuna-Barcelona en la que repasó cómo fue el mercado de fichaje en estas últimas horas frenéticas en las que incorporaron a Joao Félix y Joao Cancelo pero dejaron de ir a Ansu Fati, Abde y Eric García. El egarense hizo referencia a cómo encajará a los nuevos y dejó también su posición sobre la última información sobre el ‘Caso Negreria’: «Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil».

Osasuna

«Osasuna es un rival intenso, que aporta mucho Jagoba ,muy rocoso creo que es muy fuerte en casa, la afición aprieta mucho. Están eliminados de la conference, hicieron una buena eliminatoria ante el Brujas. Creo que tienen una gran plantilla, es un rival difícil en su casa y será una salida difícil para nosotros».

Plantilla

«Las notas siempre son a final de temporada. A final de temporada diremos. Sobre el papel estoy contento, satisfecho, todos han hecho un gran trabajo. Dada la situación que tenemos, de fair play, el equipo se ha reforzado bien. Se ha trabajado muy bien. Los tres que se han ido es por decisión personal, nos hemos movido rápido para reforzarnos. Cancelo es un jugador contrastado, con ganas de venir al Barça. Nos faltaba un refuerzo arriba. Joao Félix tiene mucho talento, ha hecho un esfuerzo extraordinario. El balance es positivo».

Joao Félix

«Es un jugador que nos agrada a todos. Para mí como entrenador, es un talento, rápido, agresivo, tiene gol, marca diferencia, puede jugar en la derecha también. Se adapta a las tres posiciones de ataque. Versátil. Nos van a ayudar mucho en esta temporada».

Notas de mercado

«Siempre les pongo un 10 a todos. Creo que es muy buena. Se ha trabajado de manera excelente. Los tiempos han sido difíciles, dependían de las salidas, por el tema del fair play. Es normal. Estamos en una situación que no dominamos. La decisión de los tres era salir. Teníamos que adaptarnos y hemos cerrado las cesiones de los Joao. Es un gran mercado y lo tenemos que demostrar».

Refuerzos

«Siempre tengo la máxima ilusión. Intento lo máximo por el bien del club. Intento adaptarme a las circunstancias que no son las mejores. Tanto Mateo, Deco, Jordi… Todos estamos a una. Contentos e ilusionados por cómo ha quedado la plantilla y cómo afrontamos la temporada».

Eric García

«Él vino y me dijo que quería cambiar de aires, le intenté convencer, por circunstancias económicas se ha dado la cesión. Son los tres futbolistas que vinieron personalmente que querían marchar. Así lo sentían y necesitaban».

Tres salidas

«Los tres pueden volver perfectamente. Es una decisión suya. Tienen esa necesidad, la intención de jugar más, de tener más minutos. Es el Barça, aquí no regalamos nada. Es difícil tener minutos en un equipo como este. Marcharse para demostrar y tener más minutos y volver. Es el objetivo de los tres, sobre todo las cesiones de Eric y Ansu».

Champions

«Es lo mismo que si la plantilla es buena o no, hay que demostrarlo. El grupo es de Champions, por lo tanto desde el primer partido con el objetivo de ser líderes de grupo. Va a haber dificultades».

Raphinha o Yamal

«Le dais demasiada importancia a salir de inicio. Ferran ha salido dos días de suplente y ha marcado la diferencia en los dos partidos. Los cinco cambios deben ser muy importantes. Juegue despiçes o inicio tienen que estar preparados todos. Cualquier minuto en el Barça es trascendente».

Los dos Joao

«Satisfecho con el trabajo del club. Son dos futbolistas que nos pueden ayudar mucho. Nos van a venir muy bien. El Oporto es un equipo difícil, trabajan muy bien. No van a ser partidos fáciles. Rival complicado».

Objetivo Champions

«Hay que demostrarlo. Nosotros no podemos avanzar nada, competiremos, estamos prácticamente obligados a hacerlo. Tenemos que pasar de grupo, va a haber muchas dificultades».

El carácter de los dos Joao

«El primer contacto sencillo. Les vamos a intentar ayudar para que estén al mejor nivel. La sensación de Aubameyang es que fue ejemplar. Intentamos que el futbolista esté a gusto. Tratarles con respeto».

Ansu Fati

«Es el objetivo principal, por eso marcha. El tiene la sensación de que tiene que marchar, así me lo transmitió. El objetivo es que vuelvas aunque esté cedido en el Brighton. El objetivo es que triunfe en el Barça».

Cancelo, Félix e Íñigo

«Los dos han estado entrenando. Están bien físicamente. Íñigo entra en la lista. Le falta un poco más de ritmo. Estoy muy contento con él, con buena salida de pelota. Es un gran fichaje».

Mercado

«Estamos en una situación económica difícil, de fair play difícil, pero se ha gestionado muy bien. Presidente, junta directiva, Mateu, Deco… Felicito a todos por ser competitivos. Solo hemos pagado por Oriol Romeu».

Abde

«Abde ha insistido mucho en que quería salir. Al final hemos intentado solucionarlo y creemos que se ha hecho muy bien».

Lamine Yamal

«Esperemos que no. Pensaremos en positivo. El jugador tiene que madurar, está en un proceso de maduración y crecimiento. gestionarlo de la mejor forma posible para que no pase».

Plantilla corta

«Tiramos de la cantera, para eso está. Se ha hecho un gran trabajo de cantera, jugadores de nivel como Fermín. Jugadores jóvenes. El Barça es esto, hay que tirar de la cantera, de casa. Le voy a dar la oportunidad al que se la merezca. Veo gente preparada y a jugar».

Joao Félix falto de cariño

«Comparar no puedo comparar con el Atlético de Madrid. Aquí le daremos todo el cariño, toda ayuda para que se sienta bien y rinda de la mejor manera, tiene un talento extraordinario. Depende del rendimiento pero creemos todos que nos puede dar mucho».

Negreira

«Yo del caso Negreira lo he dicho mucho, nunca me he sentido beneficiado en 17 años. En total desacuerdo con la Guardia Civil».

Koundé

«Ha empezado espectacular. La pasada la comenzó muy bien. Me da mucha tranquilidad tenerlo en plantilla. Es un líder, defensivamente hay pocos en el mundo mejor que él».

Joao Félix

«Le veo de 9, y de 11… es muy versátil, que difícilmente pierde balón. Tiene condiciones para triunfar en el Barça, por eso le hemos incorporado».

Cancelo

«Tiene condiciones brutales, en cualquier lado nos puede ayudar muchísimo».