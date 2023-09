Joao Félix: «Vamos a intentar ganar la Champions»

Joao Félix ha vivido este sábado su puesta de largo en el Barcelona, una presentación muy madrugadora y bajo un cielo muy nublado que no le impidió exhibir una amplia sonrisa. El portugués repitió que el Barça siempre ha sido el club de sus sueños y prometió darlo todo durante su año de cesión para aspirar a todos los objetivos, incluido el más ambicioso de todos, la Liga de Campeones.

«Todos saben lo contento que estoy, he trabajado para estar en este club. Es mo sueño de niño, vengo para ayudar y espero que sea una gran temporada. Es algo único que buscaba hace mucho. Cuando me hablaron del interés del Barça me quedé muy feliz. Desde niño veía el Barça y siempre hemos sido aficionados del Barça, teníamos esa ilusión y aquí estoy. Quiero pelear por títulos. La Champions siempre ha sido mi trofeo de ensueño, pero vamos poco a poco. Vamos a intentar ganarla», prometió Joao Félix vestido ya con la camiseta azulgrana, todavía sin el dorsal 14 que lucirá en esta nueva etapa.

Tampoco escatimó en sonrisas Joan Laporta, satisfecho porque su equipo ha incorporado a «un jugador de gran talento». «Pensamos que el talento que tiene Joao Félix puede expresarlo en nuestro sistema de juego. Quiero agradecerle porque ha mostrado un compromiso con el club. Su fichaje se ha hecho posible porque Deco y el club han trabajado muy bien. Han hecho un gran esfuerzo para que Joao Félix juegue en el Barça. Joao viene para ayudarnos y estamos muy ilusionados. Creemos que con él en la plantilla mejoramos mucho. Hoy es un día importante para la historia del club. Eres de los jugadores que más ha demostrado su compromiso con el Barça», le agradeció.

En este sentido, el director deportivo del club culé, Deco, añadió que el ex jugador del Atlético «desde el primer minuto ha demostrado que quería venir» al Barcelona. «Sabíamos que teníamos un espacio importante para Joao y creo que mejoraremos mucho en la plantilla. Con Joao crecemos como equipo», garantizó.

Cancelo: «El club de mis sueños»

Acto seguido también se celebró la presentación del otro Joao que el Barça fichó a última hora, Cancelo, que también se mostró muy feliz con el movimiento. «El Barça siempre fue el club de mis sueños, quería jugar aquí. Me identifico mucho con la cultura que tienen. Es el mejor club para estar ahora. Estoy con mucha ilusión. Vengo con compromiso y con la humildad de trabajar. Me gusta la presión y espero que sea una temporada de títulos porque el club vive de esto. Puedo aportar trabajo, compromiso y estar siempre con el equipo para ganar títulos», dijo.