Joao renovó hasta 2028 antes de viajar a Barcelona. El Atlético le impuso como condición que ampliara su contrato y aunque inicialmente el portugués no estaba de acuerdo acabó aceptando para no bloquear un acuerdo que ahora mismo, con el jugador ya en la Ciudad Condal, está OK a la espera tan sólo de que la Liga dé el visto bueno. Se desconoce de momento si se ha pactado algún tipo de cláusula de compra o si se trata sólo de una cesión simple.

El Atlético intentó hasta última hora incluir a Abde en la operación, pero la intromisión del Betis, que pagará 10 millones de euros por el 50% de sus derechos, convirtió en imposible el fichaje del extremo marroquí. Por tal motivo, tal y como ha contado OKDIARIO, los rojiblancos están intentando contratar al extremo canadiense del Brujas Tajon Buchanan. También han hecho una oferta al Tottenham por el medio danés Hojbjerg que los ingleses han desestimado. El Atlético está preparando una segunda y definitiva intentona.

El Barcelona oficializará la cesión de Joao Félix en cuanto reciba el OK de la Liga y el jugador portugués, que no disputa un partido en España desde el pasado año, se pondrá de inmediato a las órdenes de Xavi Hernández, que no está precisamente entusiasmado por su llegada, aunque debe aceptarla porque es un trato que ha negociado el presidente Joan Laporta con el intermediario portugués Jorge Mendes.

Por otro lado, se marcha Carrasco, uno de los héroes de la última Liga atlética. Lo hace por segunda vez, y ahora todo hace indicar que con carácter definitivo. El belga abandona el club para irse en busca de los petrodólares árabes al Al Shabab, que le multiplica su contrato después de que Simeone tratara en vano que la directiva le renovara. Carrasco deja en caja unos 15 millones de euros que serán invertidos en un centrocampista. Con él se va uno de los grandes regateadores puros que quedaban en la Liga española. Otra baja más en la devaluada Primera División de Tebas.