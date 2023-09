Tajon Buchanan, la sorpresa de última hora del Atlético. El club está trabajando contrarreloj para firmar al delantero canadiense del Brujas, carrilero de ambos bandos, autor de un gol y seis asistencias la pasada temporada en 32 partidos jugados y cuyo valor de mercado es de 10 millones de euros. El plazo acaba a medianoche.

De manera sorprendente, sin que hasta ahora hubiera trascendido nada, el Atlético había estado trabajando en el sustituto de Carrasco. El elegido era Abde, pero las condiciones que ofrece el Barcelona no son aceptables y ahora los tiros van dirigidos hacia el canadiense Tajon Buchanan, canadiense con nacionalidad jamaicana, por lo que no ocuparía plaza de extranjero por el Tratado Cotonú. Buchanan ya se enfrentó la pasada temporada a los rojiblancos y le hizo vivir una pesadilla al mozambiqueño Reinildo, que no pudo con él en el partido disputado en el estadio Jan Breydel.

Fichado en enero de 2022 por el Brujas del New England con un coste de 6,36 millones de euros, los belgas piden por él diez millones, cantidad de la que dispone el Atlético, aunque todo depende del límite salarial. El canadiense ha sido titular en los dos partidos de clasificación de la Conference League ante Osasuna. En la idea disputó 74 minutos, por 71 en la vuelta. En ambas ocasiones jugó como carrilero derecho.

Las negociaciones están en marcha mientras, paralelamente, se sigue hablando con el Barcelona por Abde, que ahora mismo está más cerca del Betis. Hasta las doce de la noche tiene tiempo el Atlético de buscarle un sustituto a Carrasco, que se marcha al Al Shabab árabe.