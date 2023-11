Wembanyama irrumpe en la NBA con su primera actuación estelar

Victor Wembanyama ya está aquí. El jugador llamado a dominar la NBA en el futuro, la promesa que más expectación ha despertado en la liga desde el aterrizaje hace ya muchos años de LeBron James, ha completado su primera actuación de estrella en el baloncesto estadounidense. Lo ha hecho en la victoria de sus San Antonio Spurs frente a Phoenix Suns (121-132). Arizona fue el escenario del primer gran golpe sobre la mesa del francés.

Elegido en el número uno del último Draft de la NBA, Wembanyama ya había disputado cuatro partidos en la NBA antes de este duelo frente a los Suns, el mejor de ellos frente a Houston Rockets con 21 puntos y 11 rebotes, pero con mal porcentaje de acierto (7/19 en tiros de campo) y sin dar toda la sensación de superioridad que se le presumía. Todo eso saltó por los aires la pasada madrugada.

Frente a un rival poderoso que cuenta con grandes estrellas como Kevin Durant o Devin Booker, ‘Wemby’ desplegó su mejor baloncesto para firmar 38 puntos (15 de 26 en tiros, 3 de 6 en triples), 10 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 2 tapones. Fue el mejor sin discusión de la noche y regaló una victoria de prestigio a los Spurs.

Desde que la NBA contabiliza los tapones (temporada 1973-1974), solo dos jugadores menores de 20 años habían logrado más de 35 puntos, 10 rebotes y 2 tapones en un encuentro: LeBron James (2004) y el propio Kevin Durant (2008). Aparecer en una misma categoría junto a gigantes de este envergadura reafirma el potencial que Wembanyama atesora en sus largas, larguísimas extremidades.

Durant reconoció que una nueva estrella ha llegado a la NBA para quedarse durante mucho tiempo si las lesiones le respetan. «Wembanyama es un jugador único. Será una fuerza en esta liga durante mucho tiempo. Cuando vaya cogiendo más experiencia todavía será mejor», vaticinó sobre el jugador francés que ya está revolucionando la mejor liga del mundo.

