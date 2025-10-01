El Villarreal araña un punto de orgullo ante la Juventus

El duelo de pistoleros acabó neutralizado en La Cerámica. La Juventus golpeó cuando el Villarreal transmitía mejores sensaciones, y el Villarreal respondió cuando la Juventus más cómodo se sentía, con resultado a favor tras haber remontado un partido en el que no lograba arrancar. Lo de siempre de un equipo italiano. No son de fiar, nunca lo han sido, aunque esta vez la ley del ex fue más fuerte que la idiosincracia italiana. Todo por obra y gracia de Renato Veiga, que rescató un punto sobre la bocina al más puro estilo italiano.

La secuencia final fue un espejo de la inicial. Ambas se dibujaron con los jugadores del Villarreal festejando. El conjunto de Marcelino García arrancó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador por medio de Mikautadze, pero la irrupción de Francisco Conceiçao en la segunda parte permitió al equipo italiano, invicto en la presente temporada, remontar y soñar con un triunfo que se le escapó en el último instante.

El equipo castellonense le perdió el respeto a la Juventus desde el primer minuto. El Villarreal no cayó en la trampa del conjunto italiano, repleto de centrocampistas, y saltó su presión con balones largos a sus atacantes, especialmente a un punzante Pépé. El Villarreal, que ya había amenazado con varias llegadas, encontró el gol tras un robo de balón. Parejo activó la contra para Pépé y el balón, tras un rechace, acabó en los pies de Mikautadze, que no perdonó.

El gol desajustó a la Juventus y activó al Villarreal, que castigó cada pérdida de balón del equipo italiano con un latigazo al contragolpe. En una de estas acciones, Pedraza rozó el segundo gol, pero su remate se estrelló en el poste tras el despeje de Perin. El nuevo susto despertó a la Juventus, que reaccionó de forma inmediata con un remate de cabeza de David que salvó el debutante Arnau Tenas. La Juventus no rechazó el cuerpo a cuerpo y fue creciendo en el partido de la mano de Joao Mario y McKennie.

La Juventus elevó la apuesta tras el descanso con la entrada de Conceiçao con la intención de agitar el partido. La primera la falló David, pero los italianos no perdonaron la segunda. Gatti, tras un balón peinado en el área, enganchó un remate de chilena ante el que no tuvo respuesta Tenas. El tanto desató a la Juventus, que pasó a gobernar el partido ante un Villarreal incómodo en el que sólo Pépé mantuvo el nivel mostrado en la primera parte.

Cuando parecía que el equipo de Marcelino se levantaba de la lona, la Juventus volvió a golpear. Un pase atrás de Parejo fue interceptado por Conceiçao, quien explotó su velocidad y desborde para plantarse ante en el área y marcar con un potente disparo.

Cuando todo parecía perdido, Renato Veiga apareció en un saque de esquina para cabecear el balón a la red a sólo dos minutos del final. El empate envalentonó al Villarreal, que quiso más, aunque no tuvo tiempo material para buscar la victoria, por lo que tuvo que conformarse con sumar su primer punto en Europa.