Solomon, jugador israelí del Villarreal, no juega ante la Juventus por la festividad judía del Yom Kipur

A escasas cuatro horas de que el Villarreal arranque de la Champions en La Cerámica contra la Juventus, un jugador del Submarino amarillo ha confirmado su ausencia. Solomon, extremo israelí que ha llegado este verano procedente del Tottenham, no se vestirá de corto debido a una festividad judía. Así lo expresó el propio jugador a través de sus redes sociales.

«Lamentablemente no podré jugar esta noche debido a una festividad judía. Le deseo lo mejor al equipo», escribió el jugador. La celebración es la del Yom Kipur, el día por antonomasia en la religión judía. Comienza el 1 de octubre al atardecer y se extiende hasta el anochecer del jueves 2 de octubre. Los judíos no pueden comer, beber ni realizar cualquier trabajo durante esas horas.

El Yom Kipur es un día extremadamente santo, considerado como el más ceremonioso del año judío. El tema central es la expiación, acto que consiste en el efecto de reparar una culpa o pecado mediante un sacrificio o penitencia. Así logran la absolución divina de la pena. Durante el Yom Kipur está prohibida la comida, bebida y las relaciones conyugales.

La realidad dice que Solomon no opositaba a titular contra la Juventus, pues únicamente lo ha sido una vez en lo que va de curso. Apenas suma 100 minutos entre los cinco partidos que ha ido convocado. Cierto es que es uno de los principales agitadores que tiene Marcelino en su banquillo y así se entendía su participación contra la Vecchia Signora. Hasta el momento ha marcado un gol y repartido una asistencia.