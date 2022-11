El vídeo más buscado: las groseras provocaciones de Shakira a Piqué, peineta incluida…

La separación de Shakira y Piqué sigue siendo un auténtico culebrón. La cantante colombiana ya sabe que podrá irse a vivir a Miami a partir de enero de 2023 con sus hijos, pero de momento siguen todos en Barcelona. Este sábado la artista y el ex futbolista coincidieron en un partido de béisbol de Milan, el mayor de sus hijos, y lo que hizo está dando la vuelta al mundo.

Y es que el programa Socialité se coló en el campo y grabó a Shakira haciendo una peineta. Las imágenes muestran todo lo contrario a un final amistoso entre ambos. No parece que la pareja haya limado sus asperezas tras este acuerdo y en el partido han preferido mantenerse a una distancia prudente, sobre todo por parte de Piqué. La actitud de Shakira fue bastante más provocadora, mirando continuamente al lugar en el que estaba su ex, riéndose de manera irónica, haciendo esa peineta…

La ex pareja no cruzó ni una sola palabra en todo el tiempo en el que coincidieron en el Club Béisbol Barcelona, y según el citado programa Shakira. En las imágenes se ve que Shakira levanta el dedo corazón hacia su ojo, y esa peineta iría para el ex central del Barcelona, que lejos de buscar enfrentamiento lo que hizo fue hacer como si la colombiana no estuviera en el mismo recinto.

«La peineta la acabo de ver, pero lógicamente Shakira estaba mirando hacia la grada en la que estaba Piqué, así que no hay ninguna duda de que iba dirigida a él. Dudo mucho que fuera dirigida a la prensa, como opinan algunos, porque ella siempre ha sido muy amable con la prensa», cuenta el periodista Marc Leirado, testigo del encuentro que ya se está haciendo viral en las redes sociales.