Max Verstappen fue más rápido que Lewis Hamilton tanto en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar como en la segunda. En ambas, Carlos Sainz estuvo delante de Charles Leclerc, su compañero en Ferrari. No obstante, no pudo más que ser décimo en los Libres 2. Fernando Alonso, por su parte, logró sobreponerse a los problemas que sufrió en los Libres 1, aunque terminó más retrasado que él.

La FIA no ha admitido a trámite la apelación presentada por Mercedes para que se revisase el incidente entre Hamilton y Verstappen de Brasil. Tras conocerse su decisión, éste último se reivindicó marcando el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos. Lo hizo con una con una amplia ventaja sobre Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, que fueron tercero y cuarto respectivamente. Segundo fue Pierre Gasly y quinto, tras los Mercedes, acabó Yuki Tsunoda. Sin duda es una mala noticia para Alpine ver a los dos AlphaTauri tan arriba en Qatar. Ambas escuderías están empatadas a 112 puntos en la quinta plaza del Mundial de Constructores, objetivo que se marcó el equipo francés al comienzo de la temporada.

En lo que respecta a los pilotos de Alpine, Esteban Ocon fue noveno en los Libres 1 y Fernando Alonso decimoséptimo. El asturiano dañó uno de los bargeboards de su coche al pasar por un piano, lo que le impidió progresar en la clasificación. Carlos Sainz, por su parte, fue sexto por delante de Charles Leclerc, que ha terminado por delante de él las tres últimas carreras.

Si fue así en las dos últimas fue porque, pese a tener más ritmo que él, Ferrari no quiere guerras entre ambos hasta que no aseguren el tercer puesto en el Mundial de Constructores. De momento la escudería italiana aventaja en 31,5 puntos a McLaren, cuyos pilotos fueron décimo y undécimo en los Libres 1 del GP de Qatar.

Aunque Carlos Sainz volvió a ser más rápido que su compañero de equipo en la segunda sesión de entrenamientos, acabaron décimo y decimotercero dejando una sensación agridulce en Losail. Lo mismo podría decirse de Fernando Alonso. El ovetense se sobrepuso a los problemas que había sufrido en los Libres 1 pero no pudo más que ser decimosegundo. Un puesto por delante terminó su compañero Esteban Ocon. Para colmo, Pierre Gasly también fue el segundo piloto más rápido en los Libres 2, aunque Yuki Tsunoda cayó hasta la séptima posición.

“Tenemos que subir el nivel si queremos terminar delante de AlphaTauri. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y probablemente aceptar que no somos tan rápidos como ellos en ritmo puro a una vuelta. Son incluso más rápidos que McLaren y Ferrari, para ser sinceros. Han superado a Ferrari y McLaren en los últimos tres o cuatro circuitos. Son rápidos, nada que decir. Nuestro punto fuerte es gestionar bien las carreras del domingo, con buenas estrategias, sin errores, buenas primeras vueltas y sumar con ambos coches. Esa es nuestra fuerza y trataremos de usarla hasta el final”, advertía Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Qatar.

Con mejor tiempo que Pierre Gasly acabó los Libres 2 Valtteri Bottas. Por su parte, detrás del francés se situaron Max Verstappen y Lewis Hamilton. El holandés, que afronta el Gran Premio de Qatar con 14 puntos de ventaja sobre el piloto de Mercedes, volvió a terminar por delante de él la segunda sesión de entrenamientos.

