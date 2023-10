Verstappen no se cansa de ganar y se lleva la carrera al sprint en Austin

Max Verstappen vence en Austin y se lleva la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos. El tricampeón del mundo es incansable y se embolsa ocho puntos más para seguir agrandando sus cifras, a la espera de conseguir este domingo su victoria número 50 en la Fórmula 1. Carlos Sainz acabó como empezó, sexto, y Fernando Alonso bajó hasta la decimotercera posición. Lewis Hamilton y Charles Leclerc acompañaron al holandés en lo más alto.

Los pilotos encaraban esta carrera al sprint como única manera posible de rodar en tanda larga de cara a la prueba del domingo. Con dos sesiones de calificación y sólo una de entrenamientos a sus espaldas, los protagonistas del ‘Gran Circo’ volvían a Austin para rascar algún punto este sábado y, sobre todo, probarse sobre el trazado estadounidense con la vista puesta en el día siguiente.

Con la esperanza de dar un golpe sobre la mesa y no cometer una temeridad, Ferrari arriesgó y le colocó a Sainz un juego de neumáticos blandos usados, el único de los 19 pilotos que no salía con medios. La carrera al sprint no sólo iba a arrancar con esa novedad, también con unas temperaturas que llegaban a los 36 grados en pista.

Mucho calor en el Circuito de las Américas y más aún con una salida en la que Verstappen y Leclerc realizaron una trazada de lo más extraño en la recta para pelear por el primer puesto. El holandés lo conservó, pero Hamilton aprovechó el desvío del de Ferrari para ponerse segundo. Sainz adelantó a los dos McLaren y se puso cuarto, a un segundo de su compañero.

Aston Martin se hunde

Alonso, lejos de remontar, cayó tres posiciones más tras una salida complicada. Los McLaren siguieron cayendo en la vuelta 4, cuando Pérez adelantó a Oscar Piastri y se fue al ataque a por Lando Norris. Mientras, Hamilton estaba volando en el primer sector y le cogió el DRS a Verstappen, pero la guerra entre dos viejos conocidos ni llegó a declararse.

A George Russell le cayeron cinco segundos de penalización por adelantar a Piastri por fuera de la pista y veía truncado su buen arranque, en el que remontó cuatro posiciones. La confusa estrategia de Ferrari empezó a hacer aguas y Sainz perdió dos posiciones recuperadas por Norris y Sergio Pérez. Esas gomas blandas no aguantaron más de 12 vueltas y el piloto español volvía a la casilla de salida con Russell al acecho.

Sainz resiste

Sainz se aferró con uñas y dientes, pero el piloto británico de Mercedes tenía mucho más ritmo. Aun así, la sanción de su rival mantenía al español sexto virtualmente, que finalmente consiguió arañar la sexta plaza. A dos vueltas del final, Aston Martin retiró el coche de Lance Stroll, que se marchó al garaje siendo último. La carrera no fue ni mucho menos frenética y los resultados acabaron siendo bastante similares a los del inicio tras la salida.

Verstappen vence en el sprint

Con el título ya en sus vitrinas, Verstappen ganaba la carrera al sprint en Austin, mientras que Hamilton y Leclerc conformaban esa especie de podio. El tricampeón del mundo luchará este domingo por su victoria número 50 en la Fórmula 1. Sainz sacó de donde no había y conservó la sexta plaza y Aston Martin siguió hundiéndose con el abandono de Stroll y el mal resultado de Alonso, que acabó decimotercero.