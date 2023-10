Fernando Alonso explota tras su peor clasificación: «Ha sido una sesión terrible»

Fernando Alonso mostró la realidad del equipo tras la debacle producida en la noche de este viernes en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos. Parecía que no iba a llegar, pero llegó. El piloto asturiano, de la mano de un Aston Martin irreconocible, quedó eliminado en la Q1 por primera vez en la temporada. No solo eso, sino que tampoco entró en la Q3 por primera vez en todo el año. Todos los pilotos de la Fórmula 1 ya han quedado fuera de la Q3, al menos una vez en lo que va de temporada.

«Deberíamos volver atrás y repetir el día completamente, empezando por la mañana. Ha sido una sesión terrible. Lance no completó ninguna vuelta. Hice sólo seis o siete vueltas de calidad con el nuevo paquete», comenzaba explicando el asturiano tras el fracaso obtenido en Austin. «Hemos tenido incógnitas con el nuevo paquete, así que hemos ido a ciegas a clasificación… Por lo que, estos son los resultados», añadió Fernando.

Y es que Aston Martin introdujo un paquete nuevo, lo que le hizo a los dos monoplazas ir prácticamente a ciegas para esta clasificación. Según Alonso, lo dado es lo que tuvieron. Es decir, el máximo: «La carrera está muy comprometida ahora mismo. Utilizamos estos fines de semana como una prueba para el año que viene, incluso siendo doloroso. Así que vamos a ver lo que podemos aprender en las sesiones restantes».

«Todo estuvo mal gestionado. Crucé a un segundo del límite de quedarme fuera, con mucho tráfico por delante, dificultando poder hacer un buen crono… No ayudó, veremos que podemos hacer mañana en la Sprint», zanjó el asturiano nada más terminar la clasificación en la que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll quedaron eliminados en la primera tanda.

Sin ‘mejoras’

El coche de Fernando Alonso tuvo un grave problema con el sobrecalentamiento de los frenos. Aston Martin llevó un nuevo paquete a Austin basado en tratar de llevar mejoras en el suelo, difusor, pontones y beam wing. Pero más allá de la realidad, no dieron el resultado esperado. Aunque no solo eso. Las mejoras, por unos motivos u otros, no pudieron dar a Alonso y Stroll un gran rendimiento, pero las decisiones del equipo tampoco fueron las más apropiadas.

Ya en la primera sesión del fin de semana, en los Libres 1, se vislumbró que el equipo británico iba a sufrir en suelo americano. Y así fue posteriormente. Pero después, en la clasificación, sacaron a Alonso y Stroll con demasiado tráfico y a punto de quedarse fuera de poder hacer tiempo. Finalmente si pudieron hacer la vuelta y en el caso de Alonso, saldrá 17º en la parrilla del domingo.

Otra de las sorpresas del día fue la pole de Charles Leclerc. El piloto de Ferrari firmaba su segundo primer puesto de la temporada en este Gran Premio de Estados Unidos y se beneficiaba de un tiempo anulado a Max Verstappen. El holandés sufrió en sus propias carnes uno de los principales inconvenientes de este año: los límites de pista. La curva 19 se convirtió en enemiga de los 20 pilotos y el último en saltársela fue el tricampeón del mundo.