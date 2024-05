Verstappen se lleva la pole de la sprint del Gran Premio de Miami con Sainz quinto y Alonso octavo

Da igual las condiciones y lo que pase en pista, al final Max Verstappen siempre prevalece. En una atípica SQ3 del Gran Premio de Miami en la que los pilotos sólo dieron una vuelta, el holandés demostró tener nervios de acero para clavar el mejor tiempo por delante de un combativo Charles Leclerc, quien demostró una capacidad camaleónica para adaptarse a las circunstancias tras no poder participar en los entrenamientos libres por un trompo.

Los pilotos españoles deberán remontar este sábado en las afueras del espectacular Hard Rock Stadium tras completar una sesión para olvidar. Ambos fueron superados por sus compañeros de equipo con Carlos Sainz finalizando quinto y Fernando Alonso octavo. El asturiano hizo una vuelta bastante floja viéndose rebasado incluso por su compañero Lance Stroll, quien finalizó séptimo.

Tras una mañana con más incidencias de las normales por una bandera roja provocada por Charles Leclerc, los pilotos llegaron a la sesión de clasificación para la Carrera al Sprint con pocas certezas. Los pilotos y sus equipos fueron descubrieron que la pista mejoraba conforme pasaban los minutos de sesión y se engomaba haciendo de este factor algo decisivo que podría cobrarse víctimas inesperadas.

La SQ1 fue un aviso para todos y a partir de ese momento los pilotos limitaron sus intentos a los mínimos porque daba igual que diesen vueltas al inicio: la pista estaba en mejores condiciones siempre al final de las sesiones o eso creían.

Por si fuera poco, la pista además se cobró algunas víctimas por sobrepasar los límites de la misma, aunque sin tener que lamentar nada en contra ni de Fernando Alonso ni de Carlos Sainz. Los Mercedes fueron uno de los equipos damnificados no entrando en la SQ3 ninguno de sus pilotos tras ir todo el día con el gancho.

Verstappen no se lo creía

En la tanda decisiva, ni un coche salió hasta que faltaban cuatro minutos para el final. Verstappen decidió abrir pista en una decisión que todo el mundo cuestionaba vista la experiencia de las anteriores. El holandés, sin embargo, aprovechó tener la pista limpia de obstáculos para marcar el mejor tiempo respecto al resto.

Los otros favoritos, como Lando Norris, se dieron de bruces con unas condiciones que no mejoraban lo que antes habían vivido empeorando casi un segundo su tiempo de la SQ2 a las SQ3. Verstappen primó abrir la pista y salió ganando con una decisión que le convierte en el piloto con más instinto de la parrilla.

Los pilotos españoles deberán remontar en el día de mañana en una Carrera al Sprint donde en el último Gran Premio en China colisionaron entre ellos. En esta ocasión, todo apunta a que ambos se lo tomarán con más calma viéndose en la zona donde se puntúa, pero lejos de poder cosechar un triunfo al que Verstappen ya le ha puesto el lazo.

«He sentido que he hecho una vuelta terrible y no lo he disfrutado, por tanto, sorprendido por este resultado. Nos ha costado mucho calentar los neumáticos», añadió un Verstappen que ganó la Carrera al Sprint en China hace dos semanas.