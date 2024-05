Así queda la clasificación para la carrera al sprint del GP de Miami de Fórmula 1

El GP de Miami de Fórmula 1 ha comenzado con la clasificación para la carrera al sprint. Conocida como Sprint Shootout, ha estado dominada como casi siempre por Max Verstappen. Por detrás, el Ferrari de Charles Leclerc y el otro Red Bull, el de Checo Pérez. En lo que respecta a los españoles, Carlos Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso ha terminado octavo.

La sesión dejó sorpresas, como casi siempre en las clasificaciones al sprint, con Ricciardo haciendo una meritoria cuarta posición o con los Mercedes fuera de la última ronda. También ha destacado la mala posición final de los McLaren, dominadores de la primera y única sesión de libres en el circuito de Miami.

La clasificación de la carrera al sprint del GP de Miami ha quedado con Verstappen en la pole, la primera de la temporada para una carrera al sprint. Le siguen Leclerc y Pérez, mientras que el top-10 lo completan Ricciardo, Sainz, Piastri, Stroll, Alonso, Norris y Hulkenberg. Por detrás, en la Q2 se quedaron Russell, Hamilton, Ocon, Magnussen y Tsunoda. No pasaron el primer corte Gasly, Zhou, Bottas, Sargeant y Albon.

