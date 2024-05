La reacción del padre de Verstappen al adiós de Newey: «Red Bull corre peligro de desmoronarse…»

Ha habido muchas reacciones en el mundo del deporte de motor después del anuncio de la salida de Adrian Newey, pero la del padre de Max Verstappen, Jos, ha sido la más llamativa de todas. El progenitor del piloto estrella de la parrilla ha lamentado un adiós por adelantado del principal artífice de siete coches campeones del mundo, que abandonará Red Bull en el primer trimestre de 2025 después de lanzar su última gran obra, el hipercoche RB17.

Aunque era un secreto a voces, la marcha de Newey después de 19 años inmerso en el desarrollo de los monoplazas de la escudería con sede en Milton Keynes, no deja de sorprender. Además de por su desagrado con el proyecto del que hablábamos antes, pues no se corresponde con su habitual labor que no es otra que centrarse en los coches de Fórmula 1, el británico ha acabado muy quemado del conflicto interno generado en Red Bull.

Es por eso que Jos Verstappen, enfrentado actualmente con el presunto responsable del incendio en el garaje austriaco, el jefe Christian Horner, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el directivo. «El equipo corre peligro de desmoronarse. Ya lo temía a principios de año. Para que haya paz interna, las personas clave deben permanecer a bordo. Pero se ve que este no es el caso», afirmó.

La advertencia del padre del tricampeón del mundo es bastante severa y quién sabe si una declaración de intenciones con Max, cuyo futuro podría desligarse de Red Bull a pesar de que su contrato llega hasta 2028. El descontento general con Horner ya ha sido decisivo para uno de los pilares más importantes del equipo, Newey, pero la gran consecuencia podría acabar siendo la salida del piloto holandés rumbo a otra gran escudería.

La importancia de Newey para Verstappen y Red Bull

«Newey se va y a principios de año parecía que Helmut (Marko) también se marcharía. Eso no es bueno para el futuro», indicó Jos Verstappen a De Telegraaf. De momento, no se moja con su hijo, pero en todo este asunto hay una certeza, y es que Toto Wolff, jefe de Mercedes, está plenamente convencido de que quiere hacerse con el mejor piloto del planeta para sustituir a Lewis Hamilton el año que viene.

El conocido como gurú de la ingeniería en los coches de carreras se despidió este miércoles de la que ha sido su casa durante 19 años y que lo será hasta que diga el adiós definitivo en los primeros meses de 2025. Su legado en Red Bull y también es Verstappen es sencillamente histórico. El piloto holandés ya ha ganado tres títulos de F1 con 26 años y va encaminado a por el cuarto, pero antes ya hizo lo propio con Sebastian Vettel, que conquistó los cuatro de su palmarés de manera consecutiva.

De todos esos monoplazas fue Newey la cabeza pensante, que junto a todo su equipo de ingenieros ha dejado de momento 13 trofeos en las vitrinas de Milton Keynes, siete de pilotos y seis de constructores. El inglés, además, supo encontrar la forma de recomponerse de un largo reinado de Mercedes para volver a convertir en 2022 a Red Bull en el mejor equipo de toda la F1, un dominio que se extiende a casi cada prueba del Mundial.