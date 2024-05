Bombazo en la Fórmula 1: Red Bull hace oficial la marcha de Adrian Newey a principios de 2025

La Fórmula 1 se agita todavía más. Red Bull ha hecho oficial que su superingeniero y creador de los siete coches campeones del mundo, Adrian Newey, abandonará la escudería a principios de 2025. Era un secreto a voces, pero el británico dejará la casa austriaca cuando termine de desarrollar el monoplaza del siguiente campeonato y sobre todo el esperado hipercoche RB17, un proyecto en el que sumergirse no le ha acabado de agradar.

Adrian Newey continuará involucrado y comprometido con el apasionante proyecto del hipercoche RB17 hasta su finalización y posteriormente se marchará. Tras anunciar su marcha quiso tener unas palabras y dijo que «desde que era un niño, quería ser diseñador de coches rápidos. Mi sueño era ser ingeniero en la Fórmula Uno y he tenido la suerte de hacerlo realidad. Durante casi dos décadas, ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing desde un recién llegado hasta un equipo ganador de múltiples títulos».

«Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí. Mientras tanto, las etapas finales de desarrollo de RB17 están sobre nosotros, por lo que durante el resto de mi tiempo con el equipo mi atención se centrará en eso. Me gustaría agradecer a las muchas personas increíbles con las que he trabajado en Red Bull durante nuestro viaje durante los últimos 18 años por su talento, dedicación y trabajo duro. Ha sido un verdadero privilegio y estoy seguro de que el equipo de ingeniería está bien preparado para el trabajo previo a la evolución final del coche durante el período de cuatro años establecido por este reglamento», señaló Adrian Newey.

«A título personal, también me gustaría agradecer a los accionistas, al fallecido Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya por su inquebrantable apoyo durante mi estancia en Red Bull, y a Christian, que no sólo ha sido mi socio comercial sino también un amigo de nuestras respectivas familias. Además, gracias a Oliver Mintzlaff por su dirección y a Eddie Jordan, mi amigo cercano y manager», culminó el ingeniero de Red Bull.

El director y director ejecutivo del equipo Oracle Red Bull Racing, Christian Horner, dijo que «todos nuestros mejores momentos de los últimos 20 años han llegado con la mano de Adrian en el timón técnico. Su visión y brillantez nos han ayudado a conseguir 13 títulos en 20 temporadas. Su excepcional capacidad para conceptualizar más allá de la F1 y aportar una inspiración más amplia para el diseño de los coches de gran premio, su notable talento para aceptar el cambio y encontrar las áreas más gratificantes de las reglas en las que centrarse, y su incesante voluntad de ganar han ayudado a Red Bull. Corriendo para convertirse en una fuerza mayor de lo que creo que incluso el difunto Dietrich Mateschitz podría haber imaginado. Más que eso, los últimos 19 años con Adrian han sido muy divertidos. Para mí, cuando Adrian se unió a Red Bull, ya era un diseñador superestrella. Dos décadas y 13 Campeonatos después se marcha como una auténtica leyenda».

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.

The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024