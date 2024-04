Johnny Herbert, ex piloto de Fórmula 1 y actual comisario de la competición, ha denunciado que recibió amenazas de muerte por ser uno de los artífices de la sanción que Fernando Alonso recibió en el Gran Premio de Australia. Herbert es un viejo enemigo del bicampeón español y en la carrera de Melbourne fue uno de los tres comisarios que lo sancionó con 20 segundos por conducción potencialmente peligrosa antes del accidente de George Russell.

«Las repercusiones fueron terribles. Recibí un torrente de amenazas de muerte a través de las redes sociales. Tengo suerte de tener hombros anchos. Me parece patético que haya sido yo a quien hayan arrojado debajo del autobús”, ha lamentado Herbert un mes después de aquella carrera que finalizó con victoria de Carlos Sainz.

“Había mensajes con emojis de dagas en la parte inferior de la pantalla; la gente me decía: ‘Sabemos dónde vives, iremos por ti’. La mayoría eran españoles. La gente también decía que como yo nunca he sido campeón del mundo no estoy calificado para opinar al respecto Esto no me ha disuadido de ser comisario», ha añadido.

El motivo de que Herbert esté revelando ahora esta situación es que «las amenazas duraron dos semanas y siguen llegando». «Es parte del mundo de las redes sociales donde todos tienen una opinión, pero no tienen hechos que la respalden. Sucede demasiado a menudo. Los deportistas y los dirigentes de muchos deportes son bombardeados con amenazas de muerte. Y muchos sufren mucho por ello. La inmundicia y el abuso ocurren en todos los ámbitos de la vida. No entiendo la mentalidad de la gente que hace eso. No son verdaderos aficionados de la F1 y estoy seguro de que Fernando se sentiría avergonzado si supiera que están haciendo eso», ha lamentado en sus redes sociales.

La sanción de Fernando Alonso

El castigo de Herbert a Fernando Alonso en Australia, en consenso con otros tres comisarios, fue de 20 segundos y tres puntos del carnet, por lo que el asturiano bajó de la sexta a la octava posición, perdiendo así gran parte de la puntuación acumulada en el Gran Premio de Australia e influyendo directamente tanto en su posición como en la de Aston Martin en la tabla de pilotos y constructores.

De esta forma, Alonso se vio perjudicado nuevamente por la Federación Internacional de Automovilismo en una jugada orquestada por Herbert, al que el asturiano humilló en pleno directo allá por 2016. El inglés, que en aquel momento era comentarista de la F1 en la FOX, expuso en uno de sus comentarios que Alonso debía retirarse.

«No me retiro. Soy un campeón del mundo. Tú acabaste de comentarista porque no lo eres», le dijo Alonso al inglés en plena emisión. «Vale, muchas gracias, yo no soy campeón del mundo», le respondió un Herbert que sólo consiguió tres victorias en sus doce años subido a bordo de un monoplaza de Fórmula 1.