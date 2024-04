Bombazo: las pistas que disparan los rumores sobre el romance entre Fernando Alonso y Taylor Swift

Fernando Alonso sigue su camino en el Mundial de Fórmula 1 y este domingo firmó en el Gran Premio de China un meritorio séptimo puesto en una carrera en la que el piloto asturiano volvió a exprimir al máximo su Aston Martín, al que llevó incluso a la tercera posición en parrilla de salida. Además de su protagonismo como gran piloto de F1, Fernando Alonso también es noticia mundial por una supuesta relación con la cantante Taylor Swift.

Desde hace ya meses existen rumores de una posible relación entre Fernando Alonso y Taylor Swift, pero desde hace semanas esa opción había quedado descartada. Sin embargo, ahora vuelven otra vez las señales de un posible romance entre el gran piloto de Fórmula 1 y la artista estadounidense, con fama mundial y una de las grandes figuras de la música a nivel internacional.

Estos rumores vuelven a surgir por una parte de la letra del nuevo single de la artista, llamado imgonnagetyouback, una canción en la que Taylor Swift repasa su relación con Joe Alwyn, el actor y compositor británico que fue su pareja. En esa letra, Taylor Swift menciona el nombre de Aston Martin, la escudería de Fórmula 1 en la que corre Fernando Alonso y con la que además renovó recientemente hasta 2026, alargando dos años más su contrato con el equipo británico.

«Pequeña charla, gran caminata, actúa como si no me importara lo que hiciste. Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja», canta Taylor Swift en esta canción que acaba de publicar. Esta frase no pasó desapercibido para los fans de Fernando Alonso, que rápidamente relacionaron la frase con el piloto español.

El propio Fernando Alonso utilizó sus redes sociales para alimentar estos rumores, ya que dio me gusta en X (antiguo Twitter) a una publicación en la que precisamente se recogía la letra de la nueva canción de Taylor Swift. Los rumores de relación entre ambos viene de lejos y ya el año pasado, también con guiños similares, se comentó que el español y la estadounidense podían estar juntos.

Taylor Swift actuará en el Santiago Bernabéu

Cabe recordar que Taylor Swift realizará dos conciertos el próximo mes de mayo en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, equipo del que es reconocido seguidor Fernando Alonso. Primero oficializó uno, pero después, como adelantó en exclusiva OK DIARIO, fueron dos los conciertos que hará la cantante estadounidense en Madrid, una gran noticia para todos los fans de Swift y que reafirma al renovado estadio del Real Madrid como gran foco de espectáculos de la capital.

El tema de Taylor Swift fue un asunto casi de Estado en España. Hasta el Gobierno metió mano para que la cantante americana, considerada como una de las mayores estrellas femeninas a nivel mundial en la actualidad, pudiera cantar dos días de forma consecutiva en España, concretamente en Madrid y en el renovado estadio Santiago Bernabéu, como hará en las capitales del resto de grandes países europeos como son Lisboa, Estocolmo, Londres, París o Milán.