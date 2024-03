Uno de los culpables de la sanción de la FIA a Alonso ya pidió su retirada en 2016

Hay muchos interrogantes acerca de la injusta sanción que la FIA le ha impuesto a Fernando Alonso este domingo por «posible conducción temeraria», pero sobre todo hay un gran culpable. Se trata de Johnny Herbert, ex piloto británico que no tuvo un paso muy exitoso por la Fórmula 1. Él ha sido uno de los comisarios que este domingo han citado a declarar al piloto español por su supuesta maniobra previa al aparatoso accidente de George Russell, pero también fue quien pidió su retirada allá por 2016.

Nada es casual en el Gran Circo, un lugar en el que donde las dan las toman. El castigo de Herbert, en consenso con otros tres comisarios, fue de 20 segundos y tres puntos del carnet, por lo que el asturiano bajó de la sexta a la octava posición, perdiendo así gran parte de la puntuación acumulada en el Gran Premio de Australia e influyendo directamente tanto en su posición como en la de Aston Martin en la tabla de pilotos y constructores.

Como decimos, después de una gran carrera, Alonso se ha visto perjudicado nuevamente por la Federación Internacional del Automóvil, en una jugada orquestada por Herbert, al que humilló en pleno directo allá por 2016, y que este domingo se ha cobrado su venganza. El inglés, que era comentarista de la F1 en la FOX, expuso en uno de sus comentarios que Alonso debía retirarse.

La despedida del asturiano no estaba muy lejos en ese momento, pues 2016 fue su antepenúltimo año con McLaren antes de su retirada en 2018. En algún momento de aquel Mundial, Alonso se dirigió directamente hacia la retransmisión de la cadena estadounidense para mantener una caliente conversación con Herbert.

«Hay un hombre que te viene a ver, Johnny», le alertó su compañera, a lo que apareció Alonso para decirle: «No me estoy retirando». «¿No te estás retirando?», preguntó Herbert, a lo que respondió el asturiano: «Soy campeón del mundo y tú terminaste como comentarista porque no fuiste campeón del mundo». Ante este tremendo palo en directo, al británico sólo le quedo decir: «Muchas gracias, así es un campeón del mundo».

Johnny Herbert, uno de los comisarios que ha tomado la decisión de sancionar a Fernando fue humillado por Alonso en 2016 en pleno directo después de que Herbert dijese que Alonso debía retirarse pic.twitter.com/dENvxRBNEq pic.twitter.com/MjLEPSfEyu — Nachez (@Nachez98) March 24, 2024

Lamentablemente para Alonso, este episodio se le ha vuelto en contra a sus 42 años y la sanción deja claro que esta temporada no sólo tendrá que remar a contracorriente con un coche que no le da todas las prestaciones que busca, sino también contra un organismo que semana tras semana no deja de apañárselas para intentar penalizarle.

La FIA intenta explicar la sanción a Alonso

«Alonso levantó unos 100 metros antes de lo habitual, frenó muy ligeramente (aunque fue tan ligero que el coche no redujo la velocidad por eso) y bajó una marcha donde no lo hace habitualmente», recoge el informe con el que la FIA impone este duro castigo a Fernando. «Luego aceleró antes de la curva y volvió a levantar. El piloto explicó que aunque su plan era ralentizar antes, lo hizo demasiado pronto y debió recuperar algo de velocidad. Sin embargo, esta maniobra genera un espacio inusualmente pequeño entre los coches», continúa.