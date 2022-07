Umtiti se defiende: niega que no haya pasado la revisión médica con el Rennes

Samuel Umtiti tenía un pie y medio en el Rennes pero su pase se cayó supuestamente porque el jugador no ha pasado el reconocimiento médico con el club francés. Horas después de saltar la noticia, el jugador saltó a desmentir la información de una forma peculiar, tirando de un refrán pero sin apuntar directamente a los hechos que niega. El central es uno de los jugadores que está en el disparadero de salida por parte del Barça, que no cuenta con él y desea desprenderse de parte de su salario.

Umtiti está siendo un chino en el zapato para el Barça. Desde que se lesionó de gravedad de su rodilla, el jugador está en un agujero del que no ha podido salir. Tuvo críticas por parte del club por la gestión de su recuperación, haciendo oídos sordos a los consejos de sus servicios médicos. Aquello generó un malestar que hoy continúa. Ha tenido diversas lesiones tras aquella primera de calado y su estabilidad con el Barça ha sido mínima desde entonces, contando con muy pocos minutos y con actuaciones de bajo nivel.

Tras un amago de confianza en él por parte de Joan Laporta y su equipo, el jugador renovó hasta 2026 a cambio de una fuerte bajada salarial, uno de los escollos del francés para encontrar un nuevo equipo e incluso una salida del Barça. El club no se ha planteado por el momento una rescisión del contrato del galo pese a que no cuentan con él, no hay más oportunidades, principalmente por el impacto económico que tendría, por la alta deuda que tendría. La única opción que se plantea por el momento es la cesión, que parecía pactado con el Rennes.

Umtiti no habría pasado las pruebas médicas en su revisión con el Rennes, ya con todo acordado, tal y como informa Esport3, motivo por el que han descartado el fichaje del central, dejando de nuevo al Barça en la casilla de salida con su marcha. Esa misma noche, sin incidir directamente en esta información, Umtiti compartió en redes sociales un mensaje, un refrán, con el que hacía alusión a la publicación de este medio.

«Cuando la mentira toma el ascensor, la verdad toma las escaleras, lleva más tiempo, pero siempre termina llegando», escribía el francés en sus redes, en alusión a la información y calificándola como una mentira. El jugador se ha ejercitado este miércoles con total normalidad en la ciudad deportiva del Barça a la espera de que se resuelva su salida durante este verano, ya aparentemente con la puerta del Rennes cerrada.

Su agente, Arturo Canales, también ha desmentido esta información, negando que no haya pasado el reconocimiento médico con el Rennes. «Es totalmente falso», dice en declaraciones a Mundo Deportivo sobre su representado y la información sobre su estado físico. El Barça también planea la posibilidad de hacer público un comunicado oficial para esclarecer los hechos sobre Samuel Umtiti.