El último verdugo de Nadal sorprende y elimina a Djokovic en primera ronda de Indian Wells

El público del Tennis Garden de Indian Wells asiste absorto a un extravío, el de Novak Djokovic ante Botic Van de Zandschulp. Un tenista, el último mencionado, que se ha hecho un nombre en el circuito más por batallas ganadas contra gigantes que por su trayectoria en general. El neerlandés le dio una cornada al balcánico (6-2, 3-6, 6-1) de esas que obligan a una pausa para reflexionar.

«Lucky loser», escribió Van de Zandschulp en la cámara de los campeones tras su victoria. El neerlandés claudicó en la fase previa contra Gigante, pero fue repescado como lucky loser. Superó a Kyrgios tras retirada del australiano por dolores en su muñeca y durante la madrugada de este domingo superó a un Djokovic cuya fortaleza mental se fue desvaneciendo raquetazo a raquetazo.

El primer set del serbio fue de los peores que se le recuerdan en su exitosa carrera deportiva. Cometió 14 errores, uno más de los puntos que ganó en total, 13. Ni siquiera Murray, que le acompaña en la gira estadounidense, ha sido capaz de cambiar el rumbo de un Djokovic alejado de su mejor tenis y cuya actitud sobre la pista genera incertidumbre.

Al serbio se le vio ausente contra Van de Zandschulp. Una doble falta y dos errores con la derecha y un golpeo al pasillo de dobles permitieron al neerlandés conseguir la primera de las cinco roturas de servicios que logró en el partido. Se creció Botic que llegó a ganar 21 de 23 puntos en ese parcial. Y Djokovic como si nada. Ni un enfado, ni su clásica pausa médica para cortar el ritmo al rival. Nada.

Djokovic no se encuentra en 2025

En la segunda manga mejoró su rendimiento, sólo así pudo abrochar el set. Redujo el número de errores no forzados y dobló sus winners. Pese a igualar el partido, Djokovic nunca llegó a estar cómodo. «Puta hora para jugar», dijo culpando al sol de California. «La pelota bota mucho», argumentó sobre el estado de la pista. Y esa incertidumbre la aprovechó Van de Zandschulp para sacar provecho.

Se armó en el saque y aplicó al resto. para colocarse 5-1 y con dos breaks de ventaja. Djokovic no estuvo ni cerca de un contado de remontada. Volvió a claudicar contra un lucky loser, como hizo en la anterior edición contra Nardi. No se encuentra en este 2025, en el que va de batacazo en batacazo y sin trofeo alguno. De hecho, lo toca metal desde que lo hiciera en los Juegos Olímpicos el pasado mes de agosto.

Se le despeja así el camino a Alcaraz, que podría haberse cruzado con Novak en cuartos de final. Su verdugo en Indian Wells es un viejo conocido del público español. Botic Van de Zandschulp será recordado por ser el verdugo de Rafa Nadal en el último partido profesional del balear. «Es inimaginable. Algo de lo que todavía no soy consciente», reconoció el neerlandés durante una entrevista con OKDIARIO tras vencer a Rafa en Málaga.

El neerlandés, un tallo de 1,91 metros de altura, podrá recordar como en un mismo año (2024) ha ganado a Rafa en la Davis y a Alcaraz en el US Open, y ha competido en la primera y única final de Holanda en la Davis. «No me esperaba esto. Ganarles ya fue un logro en sí mismo. Recuerdo que el de Carlos fue un partido loco en el que jugué muy bien y él no pudo hacerlo. Me dio una inyección de confianza tremenda para los próximos torneos. Aquel partido me ayudó un poco para el dobles ante España en la Davis porque vi su forma de jugar en primera persona», detalló a este periódico.