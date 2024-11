Van de Zandschulp, de ser el verdugo de Nadal a la final de la Davis: «Pensé dejar el tenis este año»

El golpeo de Altmaier se queda en la red y el puño Van de Zandschulp señala el techo del Martín Carpena. Es la confirmación de una semana, la de Van de Zandschulp, inverosímil. En apenas cuatro días se ha convertido en el verdugo de Nadal, logró el punto definitivo en dobles ante España y puso la primera piedra en el cruce contra Alemania. «Es inimaginable», reconoce a OKDIARIO a menos de 24 horas de disputar la final de la Copa Davis ante Italia.

Se marcha Van de Zandschulp de Martín Carpena con paso parsimonioso, como si con él no fuera lo que sucede dentro de la pista. Su lenguaje corporal invita a pensar que es un tenista despreocupado con lo que ocurre cuando empuña la raqueta. Calmado cuando se le escapa un punto y sosegado cuando se lo apunta. Ni se inmuta el holandés a lo largo del partido. Tampoco cuando acaba.

Se acerca a la red sin gesto alguno, saluda a su rival y enfila el banquillo con la satisfacción interna de los deberes hechos. Sólo los más pegados al circuito conocían un nombre, el de Botic Van de Zandschulp, que se se recordará para siempre como el último tenista que derrotó a Nadal. «Es algo de lo que todavía no soy consciente. Lo pensaré cuando acabé torneo, pero es algo especial», asegura.

Un tallo de 1,91 metros de altura que podrá recordar que en un mismo año ha ganado a Rafa, a Alcaraz en el US Open, y ha competido en la primera y única final de siempre de Holanda en la Davis. «No me esperaba esto antes de iniciar la competición. El objetivo era pasar de cuarto, pero conseguir todo esto en un par de días…No, claro que no me lo esperaba. El primer día, contra España, fue muy duro. Son un equipo increíble y el ambiente jugó en nuestra contra», inicia.

Botic, el renacido de la Davis

«Ganarles ya fue un logro en sí mismo, pero después de ganar a Alemania y estar en la final por primera vez… Es increíble. Me alegro mucho», asegura Botic durante su conversación con este periódico», añade. La nómina de tenistas holandeses no registra ninguna muñeca fuera de serie, pero sí raquetas contrastadas y cargadas de empaque. La suya habita en el puesto 80 del ranking, en el pelotón de la ATP.

Dejó a España fuera a las primeras de cambio y desencadenó una concatenación de eventualidades que deslucieron el homenaje a Rafa. Desde que Ferrer hizo pública la inclusión del balear en el equipo español, los focos apuntaron a Nadal. «Sentí que la presión estaba con él. Los dos estábamos nerviosos porque queríamos ganar, pero no fue un partido fácil sabiendo que era el último para él», analiza.

Botic también hizo claudicar al tándem integrado por Granollers y Alcaraz. El murciano también se enredó en el cañón del holandés durante el último US Open del que acabó extraviado por el holandés. «Fue un partido loco en el que jugué muy bien y Carlos no pudo hacerlo. Me dio una inyección de confianza tremenda para los próximos torneos. Aquel partido me ayudó un poco para el dobles ante España», detalla.

A sus 29 años, Van de Zandschulp vive su mejor semana con una raqueta que estuvo cerca de colgar el pasado verano, cuando tocó fondo despues de caer ante Fognini en Roland Garros. «Fue un periodo muy difícil. Me lesionaba y no disfrutaba. Pensé dejar el tenis, pero me alegro de no haberlo hecho», reconoce Botic, que arriba este domingo en el mayor reto de su carrera deportiva.