Cuando Berrettini sufrió a Nadal: «Mi equipo me decía ‘eres un toro’ pero les dije que el toro era él»

Matteo Berrettini desfila por las tripas del Martín Carpena con chanclas y la respiración todavía algo agitada. Acaba de remontar a Kokkinakis y dar el primer paso de Italia en una eliminatoria, ante Australia, que poco después precinta Sinner. Matteo se retira de su rostro los últimos retazos del sudor y atiende a OKDIARIO a menos de 24 horas de disputar la final de la Copa Davis de la que se cayeron Nadal y España antes de tiempo.

«Ha sido un partido tan intenso como importante», resume el italiano, reencontrado con su tenis en la pista rápida del Carpena. Su juego no es ningún secreto. Gira en torno a su potente saque y contundente golpeo de derechas. Así fue ganando poso hasta convertirse en 2022 en la sexta mejor raqueta del circuito y así ha derribado en la Davis la resistencia de Australia en general y Kokkinakis en particular.

Ha recuperado la chispa y vuelve a lucir con brío sobre la exigente pista dura. La descifra bien Berrettini, que sale así de la oquedad en la que se encontraba física y anímicamente. Las lesiones han mermando su tenis desde la pandemia. Se enfrentó al coronavirus, una lesión en el oblicuo, el tobillo en el US OPen 2023 y el paso por el quirófano para solucionar su problema en la muñeca.

La misma que suelta en Málaga. Sufre al revés, pero posee un cañón en el saque y en la derecha que lo mitiga. «Ojalá pueda disfrutar el domingo otra vez sobre la pista». Su presencia en ella parecía una incógnita antes del torneo, pero entra en el imaginario de cara a la final después de ganar en dobles a la dupla argentina y en individual a la australiana.

En la final se enfrentará a Holanda, no estará Nadal, cómo le hubiera gustado. «Rafa fue un ejemplo para mi carrera y la de muchos otros tenistas. Su actitud, ganas de volver más fuerte tras cada caída… Fue impresionante lo que hizo en su carrera. No es fácil volver tras tantas lesiones, yo lo sé muy bien por experiencia. Bravo, Rafa».

El toro Nadal

El italiano se enfrentó a Nadal en dos ocasiones, ambas en pista dura y todas inclinadas del lado español. En la última, en semifinales del Open de Australia 2022, le arañó un set. Más de lo de que pudo conseguir en la antesala a la final del US Open 2019, cuando estrenó su head to head con el balear.

«Jugar contra Rafa es algo emocionante y al mismo tiempo muy intenso a nivel físico y mental. Notas que estás jugando contra alguien que tiene una energía infinita. Recuerdo esa semifinal del US Open contra él. Jugué muy bien y aún así perdí el primer set. Me acuerdo que mi equipo me decía ‘eres un toro’ y en el tercer set de ese partido les miré y les dije ‘creo que el toro es él’. Nadal tenía siempre una energía increíble para todo. En el tenis, en el golf… en todo».

Berrettini, diez años menor que Rafa, creció observando las gestas del balear pegado a una pantalla, aunque en ocasiones deseara que acabaran sus partidos. «Era muy pequeño. En Italia había un canal para los dibujos animados y Rafa jugaba contra Coria. Fue un partido increíble, pero fue también muy largo y yo quería ver los dibujos animados», asegura el italiano entre risas.

«Pero al final mira dónde me ha llevado la vida. A jugar contra Rafa, estar en el torneo en el que se retira y ver de cerca todo lo que ha hecho durante su carrera. Soy muy afortunado por eso», reconoce a este medio Matteo, que este domingo arriba en el partido más importante de su carrera deportiva. La final de la Copa Davis ante Australia, en la que tratará de ser él el toro.