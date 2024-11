Griekspoor culmina el trabajo de Van den Zandschulp y Holanda alcanza su primera final de Copa Davis

Arriba Holanda en tierra desconocida, en la de su primera final de la Copa Davis. Lo hace después de batir a Alemania en individuales, sin necesidad de recurrir al dobles. Se intuía una eliminatoria dilatada entre ambos combinados nacionales. Son dos selecciones cuya nómina de tenistas no registra ninguna muñeca fuera de serie, pero sí raquetas contrastadas y cargadas de empaque.

Como las de Altmaier y Van de Zandschulp, que se van a casi las tres horas de partido para dirimir un vencedor en el primer punto de la eliminatoria. Se lo apunta Van den Zandschulp, que sigue surfeando la ola del triunfo esta semana. En apenas tres días se convirtió en el último verdugo de Nadal, eliminó a España en los dobles junto a Koolhof y dio a Holanda el primer punto de la eliminatoria.

No sin angustia. Hasta diez puntos de partido necesitó para precintar el triunfo. Pasó del 5-2 al 4-2 en un set que terminó dejando escapar.Las pinturas de guerra lucían en el rostro de un Altmaier desatador al verse perdido. Se apuntó el parcial y forzó el definitivo.

Se revolvió el alemán, crecido en la dificultad extrema, pero superado por la rapidez de Van de Zandschulp, que se mueve con dinamismo sobre la pista rápida del Carpena. Primer punto para Países Bajos. Toda esa longevidad la convierten en celeridad Struff y Griekspoor, dos bateadores nato.

Transforman el partido en un entrenamiento de saque con público. Los cañonazos se intercambian desde ambos lados de la pista sin que ninguno sea capaz de quebrarlos. Todo sucede muy rápido. Saque, ace, punto y juego. Una sucesión que no abandonan y se extiende hasta el tie break.

Ahí se mantiene más sólido el alemán, que encuentra un tesoro en la doble falta de Griekspoor para amarrar el primer parcial. Reacciona pronto el neerlandés, que no es amante de la tranquilidad pese a sentirse calmado dentro de la tempestad. Necesita más agitación para desarrollar su tenis.

Comienza a hacer aspavientos al sector naranja papaya de la grada, que le responde. «Tallon, Tallon Griekspoor». Y suelta la muñeca. Acelera el juego cuando el punto se dilata y mantiene la solidez con el servicio. Struff se ve superado. Trata de frenar el corte que supone haber sufrido una rotura con empate a sets ganados.

No puede el alemán, aunque se muestra voluntariosa. No se deja ir del partido, pero está superado. No puede con la derecha de Griekspoor que se tira al suelo de rodillas conocedor de la hazaña. Holanda es el primer finalista de la Copa Davis 2024. Inimaginable al principio del torneo para una selección que logró sobre la bocina la clasificación para Málaga. El deporte y sus destinos cruzados.