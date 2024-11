Rafa Nadal y el pacto con su dietista para alargar su carrera: «Coca-Cola y Nocilla, innegociables»

Rebanadas de pan untadas de Nocilla, copiosos platos de pasta y patatas fritas acompañadas de un par de Coca Colas diarias. En líneas generales, esos alimentos eran los más consumidos por parte de Rafa Nadal durante los primeros años de su reinado en el tenis en general y Roland Garros en particular.

Rafa Nadal se ha ido concienciando con el paso de los años. El cuidado ido ganando importancia. Sigue una pauta dietética que, desde hace tres años, contempla con Nuria Granados, nutricionista del RCD Mallorca, con quien trabaja desde 2021.

«Surge un día mientras estaba trabajando con el Mallorca. Estaba preparando batidos y se me acercó Luis García Plaza, que en ese momento era el entrenador, y me dijo. ‘Nuria, ¿Cómo tendrías para ir a ver a Rafa?’. ‘¿Qué Rafa?’, pregunté yo y me dijo. Nadal. Yo no sabía nada de tenis. En aquel momento él ya había ganado 20 Grand Slams, qué iba a necesitar de mí. Realmente me parecía que estaba por encima de mis posibilidades. A partir de ahí me llamó Carlos Moyá y me puso en situación», cuenta Nuria a OKDIARIO.

Era septiembre de 2021, Rafa Nadal estaba recién operado del tobillo. Había estado bastante tiempo fuera de las pistas y quería llegar a un estado de forma óptimo. «En nuestro primer encuentro iba mentalizada de exprimir el tiempo porque sólo tenía diez minutos, pero él decidió alargarlo todo lo que necesitáramos y estuvimos casi dos horas sobre sus hábitos y el plan que íbamos a llegar. No me dio tiempo a llegar a Palma y ya me había mandado lo que había comido y comprado. Es muy metódico», asegura Granados durante su conversación con este medio.

Pequeñas modificaciones para un deportista cuya alimentación por aquel entonces era más equilibrada que en sus inicios. «Rafa ya comía bien, pero hicimos pequeños ajustes que le fueron muy bien. Fuimos paso a paso. Se iba a jugar al golf y en lugar de comer una bolsa de patatas, mejor una de frutos secos. En lugar de arroz y pan blanco, integral. Buscaba alternativas dentro de lo que a él le gusta comer. No se puede recomendar alimentos que no vayan a gustar porque al final se deja de seguir. Le sentaron muy bien los canónigos», explica Nuria.

Durante el último trimestre del 2021, Rafa lo que buscaba era sentirse ligero sobre la pista. Tenía la mirada puesta en principios del año siguiente, el Open de Australia. «Preparamos un plan para los tres meses previos y en diciembre llegamos a nuestro objetivo de composición corporal. Mejoró muchísimo. Tengo grabado que fue a jugar y Corretja comentó en televisión que Rafa había vuelto más fino que nunca. Al acabar esos meses, Rafa me llamó y me dijo que quería seguir contando conmigo y comenzamos a trabajar hasta hoy», relata Nuria.

Los pactos con Rafa Nadal

«Hicimos acuerdos», asegura Granados entre risas. «Rafa me dijo que la Coca Cola y la Nocilla eran innegociables, aunque disminuyó la ingesta de Coca Cola. La dejábamos para después de entrenamientos intensos. Y la Nocilla también la disminuyó bastante. Le propuse tomar una crema de cacao que hacemos nosotros con avellanas y dátiles, pero lo rechazó. ‘O todo o nada’, me dijo», recuerda entre risas.

«Hicimos el test de sudoración para calcular la cantidad que tenía que beber por hora, que era algo que no tenía tan sistematizado. Metimos más carbohidratos, más cafeína, más sales… Fuimos probando y parecía que se recuperaba mejor de un partido a otro. No acababa tan fatigado y empezó a notar así esas mejoras y ya luego ya pues me dijo mira, quiero que formes parte de mi equipo y hasta hoy».

La alimentación jugaba un papel clave antes y después del partido, pero también durante. Rafa abandonó el clásico plátano y abrazó otras alternativas. «Introdujimos geles y gominolas. Eso permite estar más activo mentalmente. El gel entra solo. Los geles de ahora tienen 40 gramos de carbohidratos y una textura muy fácil. Han mejorado mucho. Y las gominolas se las pone ahí, en su banco. Las veo en el partido. Mastica un poco y da esa chispa de energía», detalla Nuria.

«En el fútbol también triunfa», asegura. «Hay algunas que llevan sales, otras llevan un poquito de cafeína… en el ciclismo también se emplean muchísimo», amplía Granados. Pequeños retoques que han permitido a Rafa prolongar su longeva trayectoria hasta el punto final, que afrontará esta semana en Málaga con la disputa de la Copa Davis.