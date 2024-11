Radiografía de Nadal por quienes más lo conocen: «Siempre le digo que es mejor persona que tenista»

Se retira Rafa Nadal y con él se marcha una importante porción del tenis. Se queda un vacío imposible de llenar. No sólo dentro de la pista, también fuera. Se pierde a un deportista cuya forma de entender el deporte y la vida le han hecho trascender en una sociedad, la española, necesitada siempre de referentes.

«Siempre le digo que es mejor persona que tenista», asevera a OKDIARIO Marc López, ex tenista y entrenador de Rafa en los últimos años. Son amigos, han compartido mil y un capítulos de aventuras coronados con el oro olímpico en los Juegos de Río. «Con Alcaraz tenía potencial para ganar la medalla en París, si la ha ganado conmigo, no lo va a hacer con él», rememora Marc entre risas.

Rafa Nadal no se retira porque esté quemado del tenis. Se retira porque ya no tiene la oportunidad de entrenar y jugar al un nivel que le compense personalmente. Se retira porque Rafa ya no puede ser Rafa. Ese tenista cuya técnica era superior, que inclinaba los partidos por su resistencia inhumana y fortaleza mental. En el tenis, un deporte en el que los jugadores se mueven en el alambre constantemente, Nadal era el mejor funambulista.

«El legado de Rafa, a nivel deportivo, es el máximo que se puede dejar. No va a haber un deportista en España como él. Yo creo que ha conseguido cosas inalcanzables para cualquier deportista. Gente que no sabía nada de tenis se ha enganchado al deporte gracias a él. Gente de todas las edades, de todas las culturas del mundo, de varias maneras de pensar… Hay un grupo muy pequeño de gente que gracias al deporte ha conseguido emocionar de esa manera», asegura a este medio Feliciano López, director del torneo para las Finales a 8 de la Copa Davis patrocinada por Lexus.

Nadal es eterno

Más de 20 años en los que Rafa ha convertido en rutina logros verdaderamente extraordinarios. Más de dos décadas de entrar en los hogares de los españoles y paralizar el día a día si jugaba. Sin importar el lugar del mundo en el que lo hiciera, por muy recóndito que fuera. No hay un deporte que encapsule más que el tenis. Servir, restar, iguales, juego, set, punto de partido…

Una toma de decisiones trascendental que se repite cada menos de cinco segundos. En eso, Rafa ha sido insuperable. Una concentración superlativa basada en la negativa más absoluta a darse por vencido. Por ello, el ciudadano siente que Rafa forma parte de su vida. Se ve reflejado en él. Cada uno imbuido dentro de su partido particular. Tal vez también sea por eso por lo que ha trascendido y servido de ejemplo ya no sólo a tenistas, sino a personas.

«Rafa es alguien muy trabajador, humilde, que siempre tiene buena cara y una actitud ejemplar. A los fans nunca les dice que no a nada. Se levanta de la mesa del restaurante y se hace fotos, firma autógrafos… Esto lo he vivido yo con él. Como amigo cercano suyo, te diría que lo ha hecho hasta con gente no muy educada. Me quedo con esa sencillez que transmite. Si mi hija quiere ser tenista le diría que copiara a Nadal, pero no sólo por cómo juega, sino por cómo es», relata Marc López.

En su vitrina lucen 92 títulos: 22 Grand Slams, 36 Masters 1.000, 23 ATP500 y 10 ATP250 y 5 Copas Davis y dos oros olímpicos. «Ha conseguido todo esto de manera admirable, teniendo los pies en la tierra, tanto cuando perdía como cuando ganaba. Su legado humano está a la altura de su legado deportivo. A él lo van a recordar, más allá de los títulos, porque es buena persona», afirma Feliciano.

El rostro de Marcel Granollers hablaba por sí mismo cuando arribó en la rueda de prensa posterior a la eliminación de España. Sus ojos le delataban. Había llorado, había llorado mucho. Es de la misma generación que Nadal. Llevan compartiendo deporte más de dos décadas. «Me gustaría darle las gracias por todo», asegura a OKDIARIO el doblista.

«He tenido la suerte de poder coincidir con él desde que somos pequeños. Ha sido mi primer compañero en la selección nacional. Hemos compartido momentos bonitos desde que éramos muy jóvenes. Coincidir en su último torneo es muy bonito. Al final, todos nos quedamos con la energía que aporta al equipo. Nos ayuda mucha», añade. Se retira Nadal. Empieza su legado.