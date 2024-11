Granollers: «¿Jugar el dobles con Nadal? Lo importantes es centrarnos para rendir en la eliminatoria»

Entrenamiento a entrenamiento, torneo a torneo y año a año. Es la hoja de ruta de Marcel Granollers (1986, Barcelona) para mantenerse en el tenis. La misma que le ha llevado a ser un asiduo de la Copa Davis, competición que ha conquistado en tres ocasiones y que a partir de este martes, tal vez con Nadal como pareja de dobles, volverá a tratar de levantar.

A sus 38 años, tras toda una vida jugando en individuales y viviendo época de bonanzas (ganó un torneo ATP500, tres ATP250 y alcanzó el puesto 19 del ranking mundial) decidió abandonar el single y abrazar los dobles. El resultado habla todavía mejor. En sus vitrinas descansan 27 títulos, 11 de ellos de Masters 1.000, unas ATP Finals y el número uno del mundo logrado hace unos meses junto al argentino Horacio Zeballos.

Granollers es un obrero del tenis que arriba en Málaga como el estandarte de España en los dobles, el punto decisivo en cada eliminatoria. Todavía no tiene pareja para el primer baile ante Países Bajos. Podría ser Nadal, principal cautivador de focos en la Costa del Sol por su retirada. La respuesta la tiene Ferrer, que resolverá este martes la incógnita. De idéntica generación que Rafa, Granollers analiza en OKDIARIO la situación de Nadal, Copa Davis 2024 y despeja las dudas sobre su posible retirada.

PREGUNTA: ¿Cómo se encuentra físicamente con un calendario tan cargado de partidos?

RESPUESTA: Vengo de Turín, de disputar las ATP Finals, que no fueron todo lo bien que me hubiera gustado, pero el lado positivo es que vengo con tres partidos jugados en unas condiciones similares a las que nos vamos a encontrar en la pista de la Copa Davis, aunque en Málaga la pista es un poco más rápida, pero hemos tenido tiempo para adaptarnos.

P: Esta temporada ha llegado a ser número uno del mundo. ¿Se esperaba ese resultado cuando decidió cambiar de individual a dobles?

R: Hace años, cuando a nivel individual estaba sufriendo, decidí dedicarme solo al doble. Anteriormente, cuando los compaginaba, ya había obtenido buenos resultados en dobles. Al especializarme he tenido más tiempo para prepararme y estoy muy feliz de aquella decisión y los resultados que he obtenido.

P: Viene de entrenar con Rafa. ¿Qué sensaciones le ha dejado Nadal sobre la pista?

R: Es una semana especial. Es el último torneo de Nadal. Lo vemos bien, lo vemos entrenar con intensidad muy alta y jugando buen tenis. Estamos todos preparados para que el capitán elija a los tenistas que crea conveniente.

P:¿Le gustaría jugar el dobles con Nadal? ¿Cree que si él juega individual se cierra la posibilidad?

R: No lo sé, eso es una pregunta para David Ferrer (capitán del equipo español de la Copa Davis). Nuestra obligación es estar en el punto óptimo y entrenar fuerte y estar preparados para lo que decida el capitán

P: ¿Se viven más intensos estos días al ser los últimos de Rafa como tenista profesional?

R: Es una semana especial por el último torneo de Rafa, pero los jugadores tenemos que centrarnos en rendir en la primera eliminatoria, que es complicada y tenemos que estar al cien por cien.

P: ¿Cómo se lleva que un jugador concentre tanta expectación?

R: Bueno, normalmente cuando Rafa viene a la Davis ya genera mucha expectación por el jugadores que es y todo lo que ha hecho en el mundo del tenis. Esta semana incluso un poco más al ser su última competición, pero, obviamente, para nosotros es un lujo tenerlo en el equipo.

Granollers y Nadal, compañeros desde jóvenes

P: ¿En qué le ha marcado Rafa a usted que ha compartido tantos torneos con él?

R: He tenido la suerte de poder coincidir con él desde que somos pequeños. Ha sido mi primer compañero en la selección nacional. Hemos compartido momentos bonitos desde que éramos muy jóvenes. Coincidir en su último torneo es muy bonito. Al final, todos nos quedamos con la energía que aporta al equipo. Nos ayuda mucho.

P: ¿Usted se ve con energía para seguir compitiendo en 2025?

R: Hace tiempo que miro año a año. Voy a hacer 39 años, pero he tenido buena temporada y he obtenido buenos resultados. Me veo con fuerzas para el año que viene. Uno más voy a seguir, seguro.

P: ¿Echa de menos que el equipo local de la Davis pueda elegir la superficie de la pista?

R: Tenía su parte especial cuando el anfitrión elegía la superficie en la que jugar. Nosotros, en nuestro caso, hemos tenido la suerte de que todos estos años hemos jugado en casa con nuestra gente. Sí nos ha cambiado la elección de la superficie, aunque creo que para el año que viene va a cambiar porque combina el formato anterior con el actual. Las dos primeras eliminatorias son de local y de visitante, así que volveremos a vivir ese ambiente un poco más especial de la Copa Davis. No sólo nosotros, sino todos los países.

P: ¿La Davis es una competición especial para usted?

R: Desde que eres pequeño sueñas con poder representar a tú país. Cuando te conviertes en profesional y existe la oportunidad, a mí me gusta aprovecharlo y vivir una experiencia que es tan bonita.

P: ¿Qué mensaje le manda a Nadal?

R: Me gustaría darle las gracias por todo lo que ha dado al tenis y todo lo que ha transmitido.