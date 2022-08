«Tuvimos sexo bastante duro, pero nada raro; nunca he sido fiel, he mentido a muchas mujeres»

El juicio contra Ryan Giggs, ex jugador del Manchester United y ex seleccionador de Gales, por presunto abuso y agresiones contra su ex novia, Kate Greville, sigue su curso y poco a poco se han ido conociendo muchos detalles de lo sucedido. Siguen saliendo a la luz informaciones describiendo algunos episodios violentos que supuestamente sufrió Kate, que detalla varios de ellos, pero el mítico ex jugador se defiende y por ejemplo asegura que las marcas en el cuerpo de su ex se produjeron teniendo «sexo duro».

«Tuvimos sexo que teníamos con bastante frecuencia, lo que podría ser bastante duro, pero nada raro, sino simplemente duro. Fuimos los dos, especialmente después de no vernos durante un largo período de tiempo. Nos enviábamos mensajes sobre lo que íbamos a hacer», explica el galés en el juicio tras las preguntas de la acusación.

Infiel por naturaliza

Un Giggs que insiste en su inocencia, asegura que nunca ha agredido a Kate Grevillé ni a ninguna otra mujer. Sin embargo, reconoce que es infiel por naturaliza y un mujeriego, dejando claro que no puede resistirse a los encantos de las chicas aunque tenga una relación con alguien. El galés no esconde que fue infiel a su ex esposa Stacey Giggs y a otras novias «muchas veces».

Ese fue el motivo de la gran pelea que tuvo con Kate Grevillé, que le pilló ligando con otra mujer y se enfadó mucho. Un episodio que la joven contó así en el juicio: «Literalmente se dio la vuelta y me sacó desnuda a rastras al pasillo. Yo estaba desnuda, me agarró del brazo, de la muñeca, muy fuerte, y literalmente me arrastró hasta el salón de la suite. Me tiró al suelo y se llevó todas mis maletas, todas mis pertenencias, todo mi maquillaje y lo tiró todo al pasillo. Literalmente cerró la puerta y no me dejaba entrar al dormitorio. Me dejó allí, desnuda. Todas mis cosas estaban en medio del pasillo y yo estaba como: ‘¿qué acaba de pasar?’».