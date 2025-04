Tremendo zasca de Alfonso Reyes a Jordi Évole por bromear con el apagón y la DANA

A Alfonso Reyes, ex jugador de baloncesto y ahora presidente del sindicato de jugadores (ABP), le gusta retratar a algunos como ahora ha hecho con Jordi Évole, al que ha dado un tremendo zasca en X (antes Twitter). El que fuera deportista ha demostrado que no se achanta ante la extrema izquierda en las redes sociales, y ahora ha vuelto a ridiculizar al antiguo follonero, que en pleno apagón y con millones de españoles sufriendo las complicaciones de lo ocurrido, no tuvo otra cosa mejor que hacer que bromear con la DANA.

«Que alguien mire si cuando se ha ido la luz Mazón estaba en El ventorro», escribió el periodista de La Sexta, ahora al mando del programa llamado Lo de Évole. A Alfonso Reyes, como a otros muchos españoles, no le gustó nada el mensaje de Jordi Évole, al que retrató con elegancia: «Al menos los bufones del medievo tenían gracia».

Al menos los bufones del medievo tenían gracia. https://t.co/D2O0cOg4mo — Alfonso Reyes (@alfreyes14) April 28, 2025

No es la primera ves que el ex jugador de baloncesto retrata a Jordi Évole. El periodista catalán promocionaba hace unos meses en su perfil su programa con la actriz María León como protagonista: «Y el próximo domingo, le echamos las cartas a María León». Y Alfonso Reyes dio otro zasca al antiguo follonero: «Siempre pendiente de los problemas que acucian a los ciudadanos. Periodismo crítico e independiente». El comentario del ex deportista acumuló más de 2.000 likes y fue compartido por casi un millar de usuarios en X, antes Twitter, aunque el presentador de Lo de Évole no se pronunció.

Un Jordi Évole que no se sorprenderá cuando vea el zasca de Alfonso Reyes, pues él es un gran provocador en las redes sociales, donde hace unos meses volvía a presumir de su antimadridismo. El periodista catalán, al que no debió gustar la clasificación del Real Madrid para cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, lanzaba un ridículo ataque al club blanco y particularmente a su presidente, Florentino Pérez, tirando de ironía con respecto a los informativos tras el partido.

«Espero que a Florentino le haya dado tiempo de montar para el informativo el vídeo sobre el árbitro de ayer», escribió en su perfil dando a entender que el Real Madrid va a montar una campaña para demstrar que Julián Álvarez dio dos toques al balón en el penalti que le anularon. Jordi Évole tiraba la piedra y escondía la mano con sus confabulaciones y teorías sin sentido, algo que suele hacer pese a que se proclame como un abanderado del periodismo libre, crítico e independiente.