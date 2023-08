La tragedia de Olga Carmona: su padre murió el viernes y lo supo después de la final

Olga Carmona vivió este 20 de agosto de 2023 como el día más especial de su vida, tanto para lo bueno como para lo malo. Ella misma se convirtió en la mujer que dio a España el primer Mundial femenino con un gol que ya es historia del deporte nacional. La jugadora del Real Madrid se lo dedicó a «Merchi», la madre de una de sus mejores amigas, que había fallecido recientemente y, cosas de la vida, su padre también había muerto sin ella todavía saberlo.

Criada en el barrio de Nervión, Olga Carmona conocía en pocos minutos la peor de las noticias en el mejor momento de su carrera deportiva. Con el Mundial femenino bajo el brazo y ella como principal protagonista, la futbolista se enteraba de la trágica noticia que nunca habría querido recibir. Su padre había fallecido en la madrugada del viernes al sábado, pero sus familiares no quisieron contárselo para que pudiera vivir el partido más importante de su vida.

Nada más acabar el partido y con todavía la euforia de la victoria, Olga dedicaba la victoria a la familia de su amiga: «Va para la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Lo he celebrado con una camiseta. Se lo dedico a toda la familia con todo el amor».

«Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá», escribió la jugadora nada más conocerse la noticia.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Pero antes, era la Real Federación Española de Fútbol quien daba la triste noticia en un comunicado oficial: «La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español».

Poco después, su club, el Real Madrid también le dedicaba unas bonitas palabras: «El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz».

De regreso a España

Actualmente, la plantilla al completo se encuentra de camino de vuelta dirección Madrid para celebrar en la noche de este lunes la victoria en Australia como campeonas del mundo. Está previsto que aterricen en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas alrededor de las 21.30 horas, pero todavía se desconoce si Olga Carmina estará presente en las celebraciones que se llevarán a cabo en la explanada madrileña del Puente del Rey, al lado de Príncipe Pío.