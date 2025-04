Totti ataca sin piedad a Messi: «Ponlo 25 años en la Roma y no ganaría ningún Balón de Oro»

Francesco Totti no tuvo reparos en atacar a Leo Messi por sus ocho Balones de Oro. Si hay una voz autorizada dentro del mundo del fútbol, ese es el ex de la Roma. El ex jugador italiano forma parte de los llamados ‘One Club Man’ después de pasarse toda su vida en el conjunto transalpino. Il Capitano no posee ningún Balón de Oro por haberse quedado toda su vida en el mismo equipo, y señala que el argentino tampoco habría ganado ninguno de estar en un equipo como la Roma.

Leo Messi ganó siete de sus ocho Balones de Oro en el Barcelona, uno de los grandes clubes de Europa. La Roma es uno de los gigantes de Italia, pero siempre ha estado a la sombra de Juventus, Inter y Milan. De hecho, el conjunto de la capital de Italia tan solo ha logrado tres títulos de la Serie A en toda su historia. Es por eso que Totti resalta que Messi no habría ganado el Balón de Oro estando en un equipo como la Roma.

Es más, el ex delantero tuvo oportunidades para irse al Real Madrid. Pero el italiano rechazó al club blanco porque quería seguir en el conjunto romano, el club en el que se había formado toda su vida. Eso le impidió al eterno 10, probablemente, ganar algún Balón de Oro a lo largo de su carrera. Mientras que Messi cuenta con ocho galardones, el futbolista que más tiene por delante de Cristiano Ronaldo.

«Pon a Messi durante 25 años en la Roma. 25 años en Roma y dime cuántos Balones de Oro ganaría. ¿Ganaría 10 Balones de Oro? ¿Sabes cuántos Balones de Oro ganaría? Cero», dijo Francesco Totti en una entrevista con un podcast italiano llamado Que Viva el Fútbol. El entrevistador interrumpió a la leyenda de la Roma y le dijo que no tienen ningún Balón de Oro por haber rechazado al Real Madrid, pero Leo en su situación habría ganado «5 o 6» Balones de Oro. Si no lo hubiera hecho, el 10 podría haber conquistado el trofeo en alguna ocasión.

Il Capitano dijo que él no necesita el premio. «Yo no necesito el Balón de Oro. Yo gané todo con la Roma en 25 años, esa es mi victoria. No me arrepiento de nada», afirmó con contundencia la leyenda de Italia y del conjunto romano. El ex jugador italiano estuvo 25 años vistiendo la misma camiseta, rechazando ofertas de grandes clubes como el Real Madrid. La comparación de Totti con Messi ha causado un gran revuelo en redes, ya que el italiano siempre había mostrado admiración por el argentino. Pero la realidad es que Messi con el Barcelona ha ganado más títulos que Francesco con la Roma.