Topuria vuelve a ser ‘El Matador’: «No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos»

Pocos más de dos meses le ha durado a Ilia Topuria el apodo de La Leyenda. Vuelve a ser El Matador, el sobrenombre que le ha acompañado a lo largo de su trayectoria. El cambio se produjo del primero al segundo vino acompañado de su paso al peso gallo. Ahora, apenas 60 días después, vuelve a los orígenes para la próxima pelea, ya con fecha, pero todavía sin rival.

«Lo he pensado bien y muchas veces en la vida no valoramos hasta que estamos cerca de perderlo o lo perdemos. Y eso es lo que me ha pasado con ‘El Matador’, así que seguiré siendo El Matador», confesaba Topuria antes de hablar sobre el nombre de su próximo rival en una pelea que se llevará a cabo el próximo 28 de junio.

Topuria también se pronunció sobre su próximo rival, cuya identidad todavía se desconoce. «Si analizamos a Islam y Charles… Makhachev es un striker que tira a la lucha, mientras que Charles es un striker que tiende más a las sumisiones, los estrangulamientos y palancas de brazo… Uno es zurdo y otro es diestro. Los movimientos son muy diferentes. La guardia, la estatura…», explicó en El Hormiguero.

«No me gusta decir que tienen miedo porque todo el mundo que se dedica a esto. Para ellos es muy familiar meterse en el octágono. Creo que Makhachev está siendo cauteloso. La única razón por la que no quiere pelear conmigo es que sabe que le voy a ganar», añadió cuando le preguntaron por Islam Makhachev.

El tiempo apremia para conocer su próximo rival. El desenlace no debe dilatarse en el tiempo si se pretende que la pelea tenga lugar a finales de junio. El bloqueo de Makhachev a Topuria se extiende a lo largo y ancho de una UFC huérfana de combates de pedigrí, especialmente en el peso pesado, que sigue con un campeón interino.