Topuria tras recibir un puñetazo de Almeida: «Con esta fuerza va Madrid»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recibió como se merece en el Ayuntamiento al campeón de la categoría peso pluma en la UFC, Ilia Topuria. El miembro del Partido Popular le pidió ese combate que ya es famoso sin haberse celebrado contra Conor McGregor en el Santiago Bernabéu. Ambos protagonizaron un momento de lo más divertido cuando el político madrileño se enfundó un guante de luchador y le envió el siguiente mensaje al irlandés: «Tiembla». Luego Almeida quiso probar los guantes, golpeó a Topuria en una mano y este dijo: «con esta fuerza va Madrid».

«Lo único que espero es que podamos ver ese Topuria-McGregor en el Bernabéu. Estoy deseando poder ver ese combate aquí y que todos los madrileños podamos disfrutar de un acontecimiento deportivo de primer nivel y de mostrar el cariño que sentimos por ti», dijo anteriormente Almeida, que también desea ese esperado combate entre el actual campeón de la UFC y el portador de tres cinturones.

Pero esa no fue la única petición de Almeida. El alcalde quiere que el hispano-georgiano siga «siendo el deportista ejemplar» que es. «Te pido una cosa: que te recibamos muchas más veces, que puedas estar con nosotros en muchas más ocasiones para poder celebrar todas tus victorias y títulos. También que sigas siendo el deportista ejemplar que eres, para mí tienes unos valores y principios verdaderamente útiles. Y la última es que sigas siendo la persona que eres», afirmó.

Luego fue turno para el propio Topuria, que no ha parado de ser homenaje desde que el pasado jueves puso un pie en España tras derrotar a Alexander Volkanovski en el histórico combate del Honda Center. «Agradecer todas las palabras bonitas de Almeida, a todos ustedes, que me habéis dedicado vuestro tiempo. Como mencionaste, llegué a España con 15 años y me hicieron sentir como una familia. Me llena de orgullo haber podido devolver una pizca de todo el amor que me dieron», comentó sobre el orgullo que le supone sentirse español.

El Madrid, Almeida y Ayuso homenajean a Topuria

Ahí fue cuando llegó el momento de regalarle esos guantes con los que retó a Almeida. «Me han acompañado en los entrenamientos, es una pizca de mí y te lo entrego a ti». A su vez, el alcalde le entregó la habitual estatuilla del oso y el madroño tradicional de Madrid. Pero este no es el único reconocimiento que tendrá Topuria este lunes, pues pondrá rumbo a la Comunidad de Madrid para verse con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, Topuria ya tuvo una toma de contacto el pasado domingo con el Bernabéu, donde podría pelear con McGregor próximamente. El hispano-georgiano hizo el saque de honor en el estadio en la previa del encuentro que enfrentaba a Real Madrid y Sevilla. El club blanco quiso homenajearle de esta forma después de proclamarse campeón del mundo.

El pasado jueves, Topuria fue preguntado sobre si ya había conocido a Florentino Pérez y se adelantó a la hora de desvelar este merecido homenaje: «Lo voy a conocer el domingo por primera vez. Me hace mucha ilusión por todas las cosas que ha construido, es un fenómeno». Después dio la exclusiva él mismo: «Haré el saque de honor».