El doble rasero de Pedro Sánchez: sí felicita a España femenina y se ‘olvidó’ de Topuria

La selección española de fútbol femenino logró este viernes el pase a la final de la Nations League tras vencer por 3-0 a Holanda. Además, esta victoria le dio el billete a los Juegos Olímpicos de París este verano en el que supone un hito histórico para el deporte nacional. Después del encuentro, Pedro Sánchez no se ‘olvidó’ de felicitar en redes sociales a las chicas de Montse Tomé como sí ocurrió con Ilia Topuria hace menos de una semana.

«¡Qué grandes sois!», comenzaba el presidente del Gobierno en su cuenta de X (antiguo Twitter). «Directas a los JJOO de #París2024 por primera vez en la historia y pase a la final de la Nations League. Enhorabuena a todo el equipo. ¡Toda España está con vosotras!», decía Pedro Sánchez demostrando su doble rasero con el deporte nacional en poco menos de una semana.

Y es que Ilia Topuria, el pasado domingo, se convirtió en el primer español en la historia de la UFC en proclamarse campeón del mundo. El luchador hispanogeorgiano venció a Alexander Volkanovski en Anaheim (California) y le arrebató el cinturón de la categoría peso pluma. Otro hito histórico para el deporte nacional, pero que a Pedro Sánchez se le ‘olvidaba’ felicitar en redes sociales. Quién sabe si por su apretada agenda o porque el combate se celebró a altas horas de la madrugada.

De este mismo episodio quiso hablar Ilia Topuria a su llegada a España. El vigente campeón de la UFC llevó a cabo una rueda de prensa en Madrid este jueves y lamentó que Pedro Sánchez no le felicitara tras convertirse en campeón del mundo y colocar a nuestro país en el mapa mundial dentro de las artes marciales mixtas. «No haber recibido una felicitación del líder de nuestro país (Pedro Sánchez) sí que me ha dolido un poco, pero eso no cambia mi amor por España», manifestó el luchador.

Pedro Sánchez brilló por ausencia en la oleada de felicitaciones que recibió Topuria nada más proclamarse campeón del mundo. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, el Real Madrid o los clubes valencianos como el Levante o el Valencia. No obstante, el presidente del Gobierno tomó la decisión (quién sabe por qué) de no mandar una simple felicitación al que se ha convertido el hombre del momento en España.

España logra algo histórico

Este viernes, la selección de fútbol femenina logró un hito histórico. Después de levantar el primer Mundial de la historia el pasado mes de agosto ante Inglaterra, las chicas de Montse Tomé volvieron a demostrar que es una de las selecciones más en forma del mundo y se presentaron en la final de la Nations League al vencer por 3-0 a Holanda. El próximo miércoles, España se enfrentará a Francia en la final de este torneo y que se disputará en casa, en el Estadio de la Cartuja.

El presidente del Gobierno estuvo acertado en felicitar a las chicas de Montse Tomé nada más conseguir el billete a los Juegos Olímpicos de París -también era su obligación-, pero ha sido realmente criticado esta semana por no hacer lo propio con un Ilia Topuria que manifestó (lógicamente) su malestar por no recibir un mensaje de ‘su’ Presidente.