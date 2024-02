Inda: «¿A qué espera Almeida para declarar persona ‘non grata’ al antipatriota Pedro Sánchez?»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha votado en contra de que Madrid sea la sede de la agencia antiblanqueo de la UE, la oficialmente denominada Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Ha sido un hecho sin precedentes: un presidente de España boicoteando la candidatura española a albergar la sede de un organismo internacional de gran calibre, proyecto que hubiera beneficiado al país, por el impacto que habría tenido en términos de empleo y de proyección exterior. El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, considera que la actitud de Pedro Sánchez no puede salirle políticamente gratis y que el Ayuntamiento de Madrid debe declararlo oficialmente persona non grata.

«De Pedro Sánchez lo sabemos prácticamente todo, que es un mentiroso compulsivo», que le apasiona el lujo con cargo a las arcas públicas, que «le pirra del Falcon y le pone muy cachondo pasar los fines de semana y veranear» en fastuosas fincas e inmuebles del Patrimonio Nacional. «Hasta puede acabar siendo el líder, involuntaria o voluntariamente, de una organización criminal que se dedicaba a traficar con mascarillas en lo peor de la pandemia», explica Eduardo Inda.

Pero «lo que desconocíamos es que fuera un antipatriota compulsivo», subraya el director de OKDIARIO para resumir ese voto en contra lanzado por Pedro Sánchez en el Consejo Europeo para impedir que Madrid fuera la sede de la agencia antiblanqueo de la UE. «Y votó por Frankfurt», que es la ciudad alemana que al final albergará esas nuevas dependencias oficiales de la Unión Europea.

«Debería haber venido a Madrid», destaca Eduardo Inda. Y lo ha venido porque Pedro Sánchez no sólo no ha apoyado la candidatura de la capital de España sino que la ha combatido activamente. El hecho es de tal gravedad que exige una respuesta institucional contundente: «Ahora espero, confío y deseo que el Ayuntamiento de Madrid haga los deberes, dé cumplida respuesta a este antipatriota y lo declare persona non grata en el Pleno municipal, donde por cierto tiene mayoría absoluta el PP».

«Querido Almeida –ha interpelado Inda al alcalde de Madrid–, espero que hagas lo propio en las próximas semanas». «El antipatriota Sánchez no se merece menos», subraya.