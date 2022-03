Santiago Cañizares, José Bono, Maikel Delacalle y Marc Giró debatieron sobre varios temas en la última entrega de Encuentros inesperados, programa presentado por Mamen Mendizábal en La Sexta en el que hubo tensos rifirrafes con algunas de los polémicas cuestiones como la estética y los diferentes modelos de masculinidad o la homosexualidad en el fútbol.

De hecho, el momento más incómodo fue cuando la presentadora se enzarzó con el ex portero y ahora comentarista deportivo después de que Cañizares diera su opinión sobre los piropos de los hombres a las mujeres, entendiendo que es algo inofensivo. «Me parece preocupante a donde hemos llegado. En vez de llevar tantas precauciones, deberíamos educarnos un poco. Yo no me ofendo, porque entiendo que lo está haciendo en tono cariñoso y con la mejor intención. No me ofende, porque en vez de llamarme feo, me está diciendo que estoy muy bien. El debate es que yo no puedo hacer lo mismo», dijo el ex portero.

«Desde las altas esferas políticas se está criminalizando el piropo del hombre a la mujer», añadió Cañizares, haciendo que la presentadora saltara y estallara: «Tú hablas de las altas esferas políticas, y yo te hablo de mí, que soy mujer. He pasado de los 45 años. Hasta hace muy poco me he encontrado con señores, y con chicos, que me pasaban la mano por la espalda sin necesidad, que hacían comentarios soeces creyendo que eran graciosos».

«Unido al silencio de los compañeros que oían esos comentarios. ¿Tú crees que eso en el 2022 es normal? Creo que pasa más con las mujeres que con los hombres», añadió Mamen Mendizábal, cuya respuesta a Cañizares está dando mucho que hablar en las redes sociales.