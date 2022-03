Pedro Sánchez ha aprovechado la invasión rusa de Ucrania para tratar de justificar la inflación en España, pero obviamente no puede engañar a todo el mundo. Uno de los que no compra su discurso es Santiago Cañizares, que de hecho ha explotado en las redes sociales tras leer las declaraciones del presidente del Gobierno socialcomunista culpando a Putin de la subida de la luz o la gasolina.

El ex portero compara la situación de España con la del Valencia, y es que desde hace años venía advirtiendo de la nefasta gestión en el club che por parte de Peter Lim y sus personas de confianza. Al principio muchos le criticaban, de ahí que todo aquello le recuerde a lo que se está viviendo en nuestro país en estos momentos con el Gobierno socialcomunista al frente.

«La situación actual de España me recuerda mucho a la del Valencia cuando llegó Lim. Mentiras y engaños diarios del Gobierno, como los que mandaban en el Valencia. Y el que no esté de acuerdo es facha. Aquí era resentido antivalencianista. Espero que no acabemos igual, mala pinta…», escribió el que también fuera guardameta del Real Madrid y de la Selección Española en sus redes sociales.

«La inflación y los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y su guerra ilegal en Ucrania», decía Pedro Sánchez hace unos días intentando justificar así la inflación, a lo que Cañizares responde así: «Hay que buscar un culpable: Putin. Aquí era Bankia (en referencia al Valencia). Y así todo…».