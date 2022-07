Ten Hag cierra la puerta de salida a Cristiano Ronaldo

El futuro de Cristiano Ronaldo en el Manchester United ha generado un gran revuelo en Old Trafford. El luso tiene decidido marcharse este verano para poder seguir jugando la Champions League a pesar de que todavía le resta un año de contrato. Su entrenador, Ten Hag, se ha pronunciado al respecto este lunes en una comparecencia de prensa en la que ha dejado claro que cuenta con él.

«Cristiano no está en venta, entra en nuestros planes. Si no se encuentra ahora con nosotros es debido a sus asuntos personales. Nosotros estamos planeando con Cristiano Ronaldo la temporada. Eso es todo», aseguró el nuevo técnico del Manchester United que a su llegada ya reconoció que contaba con el portugués para el próximo curso.

Sin embargo, el jugador no quiere seguir en el Manchester United. El ex de Real Madrid y Juventus no tiene mucha fe en el proyecto de los red devils y además, el principal motivo por el que planea marcharse, no juegan la Liga de Campeones la próxima temporada y su deseo es ir a otro club que dispute la máxima competición continental.

Cristiano tensa la cuerda

El luso está tensando la cuerda para forzar su salida del United y no se ha presentado a entrenar con el equipo en los primeros días de pretemporada. Según su entrenador está fuera por «asuntos personales», sin embargo el jugador tampoco se presentará a la gira del conjunto inglés de pretemporada que tendrá lugar en Bangkok.

Eduardo Inda adelantó en exclusiva en El Chiringuito de Jugones que Cristiano Ronaldo tiene ofertas de Chelsea y Arsenal, siendo el club blue el mejor posicionado para hacerse con sus servicios. El delantero portugués está haciendo todo lo posible para que los red devils acepten una de las ofertas que tienen por él y le permitan poner punto y final a su segunda etapa en Old Trafford.