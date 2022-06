Cristiano Ronaldo tiene un nuevo pretendiente en la Premier

La llegada de Tod Boehly, nuevo propietario del Chelsea, ha revolucionado el club londinense. Tras las salidas de Rüdiger y Christensen, el siguiente en abandonar Stamford Bridge será Romelu Lukaku que pondrá rumbo al Inter de Milan. La marcha del belga dejará un hueco libre en la delantera que podría ser para Cristiano Ronaldo.

El portugués tiene un año más de contrato con el Manchester United pero la mala temporada de los red devils, que se han quedado fuera de Champions, ha desatado los rumores de una posible salida. Cristiano dio su visto bueno a la incorporación del nuevo técnico, Erik Ten Hag, y reconoció que «las cosas deben cambiar de la manera que él quiera. Estamos felices y emocionados». Sin embargo, ni siquiera la llegada del técnico neerlandés está logrando evitar los rumores sobre su posible salida.

Además del Chelsea, el Bayern también está muy atento a la situación de un Cristiano Ronaldo que ha firmado 24 goles en 39 partidos siendo el mejor de su equipo y clave para que Old Trafford pueda disfrutar este año de la Europa League. Para desgracia de los aficionados la llegada de Ten Hag parece suficiente para retener a su estrella pese a que tiene contrato en vigor por un año más todavía.

Según ha desvelado The Athletic, Boehly se reunió con Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo y uno de los hombres más influyentes en el mundo del fútbol. Durante la reunión aprovechó para preguntar al agente portugués por la situación y el futuro de su representado. El nuevo dueño del Chelsea sondeó las posibilidades de que el ex de Madrid y Juventus cambie Old Trafford por Stamford Bridge.

Horas después de que saltara la noticia, el Manchester United salió al quite para responder de manera contundente: Cristiano no se vende. Al menos, así lo indica el Mirror, que afirma que el luso es la pieza más importante del nuevo proyecto que encabeza Ten Hag y el técnico tampoco quiere desprenderse del 7. «Cristiano no está en venta. Queremos, y esperamos plenamente, que esté con nosotros la próxima temporada», afirma el citado rotativo británico que cita a fuentes internas del United.