El Bayern le cierra la puerta a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo quiere irse del Manchester United, pero no parece que tenga un sitio en el Bayern de Múnich. En los últimos días se había relacionado al portugués con el club bávaro como un posible sustituto ideal en caso de salida de Robert Lewandowski, pero ha sido el propio club alemán el que ha descartado cualquier movimiento para traer al de Madeira. «El rumor que circula no tiene nada de cierto», ha dicho Salihamidzic, director deportivo del Bayern.

Cristiano Ronaldo busca una salida este verano del Manchester United, después de no estar muy convencido con el nuevo proyecto para los red devils. La llegada de Ten Hag al banquillo de Old Trafford le genera ciertas dudas sobre cuál será su papel en el terreno de juego y la falta de movimientos en el mercado por parte del club le está provocando cierto nerviosismo, especialmente después de los movimientos que se están dando alrededor.

Así, a falta de un año para concluir contrato con el Manchester United, el portugués está pensando salir este verano. En los últimos días se le había relacionado con el Bayern de Múnich, con un posible golpe de efecto en el mercado por parte del club bávaro en caso de salida de Robert Lewandowski. La llegada de Cristiano a la Bundesliga para jugar en el gigante alemán sonaba bien, pero ha sido el propio Bayern de Múnich el que se ha encargado de acabar con los rumores antes de que se hiciera más ruido.

«Cristiano Ronaldo es un jugador top, con una carrera sobresaliente. Sin embargo, el rumor que circula no tiene nada de cierto», aseguró Salihamidzic, director deportivo del Bayern. Se dice que sí hubo contacto por parte del agente del futbolista, Jorge Mendes, por interés de Cristiano en jugar la Champions League – el Manchester United se quedó fuera y disputará la Europa League-, pero los bávaros no mostraron interés por el delantero de 37 años, sobre todo por la alta ficha del portugués, que no encajaría en las cuentas del Bayern.