Cristiano Ronaldo busca una salida

Cristiano Ronaldo no está convencido de seguir en el Manchester United la próxima temporada y ya le ha pedido a su agente, Jorge Mendes, que le busque una salida. Son varias las razones del portugués para no ver clara su continuidad con los red devils, desde la no clasificación para la Champions League a las dudas que le genera la llegada de Ten Hag y la falta de fichajes de envergadura este verano. Además, en las últimas horas se le ha relacionado con en el Bayern, que se plantearía la llegada del portugués en caso de la salida de Robert Lewandowski, un movimiento que tendría un gran efecto y que supondría una nueva aventura para el portugués en el fútbol europeo.

Cristiano Ronaldo no tiene clara su continuidad en el Manchester United. El portugués, de 37 años, es consciente de que afronta el último tramo de su carrera, pero quiere hacerlo en un proyecto de lo más ambicioso y en este momento lo que ve en el club inglés le inquieta. Mientras los rivales se han reforzado este verano, el Manchester United permanece bastante pasivo y no ve en ellos ánimo de realizar fichajes de grandes fichajes en los próximos meses. Tampoco la llegada del técnico holandés Ten Hag convence demasiado al portugués, que no ve claro cuál sería su papel en los esquemas del ex del Ajax.

Por si fuera poco, la ausencia del Manchester United en la Champions League, la competición fetiche del portugués, es otro importante factor a tener en cuenta. Con todo ello, como asegura en Portugal el diario Record, Cristiano Ronaldo tiene muchas dudas sobre si merece la pena continuar en el conjunto inglés, tras una temporada en la que también ha tenido que convivir con algunas críticas y dudas sobre la pertinencia de su regreso a Old Trafford.

El Bayern, atento

Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Manchester United hasta junio de 2023, pero no tiene todas consigo de que vaya a cumplirlo. De hecho, le ha pedido a su agente Jorge Mendes que le busque una salida en este mercado de fichajes. El portugués busca un proyecto interesante en el que poder disfrutar de otra etapa al máximo nivel y es ahí donde surge una interesante opción: el Bayern de Múnich.

El conjunto bávaro, ante la posible salida de Robert Lewandowski este verano, permanece muy atento a la situación del portugués. En caso de que el polaco abandonar el Allianz Arena, habría que buscarle un sustituto y ven en el de Madeira un interesante golpe de efecto. La llegada del portugués sería uno de los fichajes más destacados del club alemán, y Cristiano Ronaldo no sólo se aseguraría seguir jugando la Champions League sino estrenarse en una nueva aventura: la Bundesliga.