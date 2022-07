El Manchester United arranca este lunes 4 de julio la pretemporada y lo hará sin Cristiano Ronaldo. El delantero portugués no se ha presentado al primer día de entrenamientos con el resto de sus compañeros, tal y como estaba previsto, y alimenta los rumores sobre su posible salida del equipo en este mercado de traspasos.

El ex de Real Madrid y Juventus ha alegado motivos familiares para ausentarse de este primer día de pretemporada y el club lo ha aceptado, por lo que habrá que esperar para ver la vuelta de Cristiano Ronaldo al United y el tan esperado encuentro con su nuevo entrenador, Erik ten Hag. Este movimiento del portugués se entiende como un nuevo paso hacia su salida del club este verano, aunque desde el United mantienen su posición: no está en venta y cuentan con él.

El deseo de los red devils es totalmente opuesto al del jugador, al que le resta un año más de contrato pero habría pedido a la directiva que si llega una oferta satisfactoria por él la acepten. Cristiano quiere seguir jugando la Champions League y su intención es irse a un club que dispute la máxima competición europea, ya que el United se quedó fuera tras acabar sexto en la tabla y jugará la Europa League.

Según ha avanzado la BBC y ha confirmado el periodista Fabrizio Romano, Ronaldo se perderá el regreso del Manchester United a los entrenamientos este lunes y cuenta con el permiso del club para ello. El futbolista portugués alargará algo más sus vacaciones mientras su agente, Jorge Mendes, sigue trabajando en buscarle un nuevo equipo.

El superagente portugués está explorando las diferentes opciones que tiene el delantero del United, pero todavía no tiene ningún acuerdo con nadie. El Chelsea sería el mejor colocado para hacerse con sus servicios, aunque el Bayern y la Roma también estarían al acecho. De momento, no se ha presentado a los entrenamientos en el regreso del equipo y habrá que esperar para volver a ver a Cristiano en Carrington. Salvo milagro, todo apunta a que la segunda etapa del portugués en Old Trafford ha llegado a su fin.