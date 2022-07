Cristiano tensa la cuerda: tampoco irá a la gira con el United

Cristiano Ronaldo sigue en rebeldía con el United buscando su salida del club y su última decisión es no acudir a la gira del conjunto inglés de pretemporada. La estrella portuguesa aún no se ha presentado a los entrenamientos del club de Old Trafford buscando la marcha a un club de Champions League. El favorito es el Chelsea.

La salida de Cristiano del United está siendo uno de los culebrones del verano. El luso tiene tomada la decisión de salir del club inglés a la búsqueda de un club que juegue la próxima Champions y por ello aún no ha hecho acto de presencia en los entrenamientos de pretemporada del equipo dirigido por Erik Ten Hag.

Eduardo Inda ya informó en exclusiva en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones que Cristiano tiene ofertas de Chelsea y Arsenal, siendo el club blue el equipo mejor posicionado para hacerse con el ex del Real Madrid. El nuevo propietario del club de Stamford Bridge lo quiere como jugador franquicia y a la espera del OK definitivo de Tuchel podría llegar la primera oferta.

El periodista Fabrizio Romano informó a través de las redes sociales que Cristiano Ronaldo no acudirá a la gira de pretemporada del Manchester United que tendrá lugar en Bangkok. Este es el último pulso de Cristiano hacia el club de Old Trafford al que llegó la pasada temporada después de salir de la Juventus buscando retos mayores. A sus 37 años, el luso quiere disputar la próxima edición de la Champions y hará todo lo posible para ello.

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. 🚨🇵🇹 #MUFC

Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022