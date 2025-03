La temporada de F1 en números: la recta más larga y la curva más lenta

El Mundial de F1 2025 ya está aquí y los pilotos ya están listos para una temporada que, sin duda, será apasionante, ya que nos encontramos ante el calendario más largo de la historia de este deporte, por lo que por delante tenemos un campeonato lleno de emoción. La adrenalina de la velocidad, las curvas imposibles, los adelantamientos, las salidas, los accidentes, las paradas en boxes… la categoría reina del automovilismo ha llegado.

Max Verstappen llega con la clara intención de revalidar el título, el que sería su cuarto entorchado consecutivo. Atrás queda ya el primero que logró en un final de infarto que se decidió en la última vuelta de la última carrera cuando peleaba por el título con un Lewis Hamilton que se quedó a las puertas de superar a Michael Schumacher.

Cuiriosamente, el británico llegará a Ferrari, que renovó a Charles Leclerc y que decidió no seguir contando con Carlos Sainz en 2025. El piloto madrileño afronta este Mundial de Fórmula 1 2025 con ganas de reivindicarse en Williams y demostrar a la escudería italiana todo su potencial, la cual siempre ha infravalorado y ha priorizado al monegasco en lugar de a él.

Por otro lado, estaría un Fernando Alonso que espera que su AMR25 tenga regularidad esta temporada para poder pelear por acabar entre los tres primeros en el Mundial de Fórmula 1 2025.

🏆🏆🏆🏆🏆

Michael Schumacher is the only driver to win five championships in a row…

Can Max join him this year? 👀#F1 pic.twitter.com/qonBEKTUBh

— Formula 1 (@F1) March 14, 2025