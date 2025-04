Tebas se victimiza tras la denuncia de Rubiales: «A los que sueñan con aniquilarme: no lo lograrán»

Javier Tebas se llevó un mazazo después de conocer que el ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, presentó ante el Tribunal Administrativo del Deporte una denuncia por «abuso de autoridad» que podría desembocar en su inhabilitación como presidente de la Liga.

El jefe de la patronal de clubes ya se encuentra amonestado por el caso CVC tras una denuncia del Real Madrid y ahora está a la espera de conocer otra resolución del TAD con los blancos denunciándole por revelar su voto secreto en Asambleas de la Liga.

Tebas salió al paso en su red social fetiche Twitter para defenderse haciéndose la víctima y soltando una conclusión que deja claro que se va a aferrar a su cargo con uñas y dientes pese a todos los escándalos que le rodean. «No vendáis la piel del oso antes de cazarlo», dijo el presidente en su reflexión sobre las últimas noticias publicadas por OKDIARIO.

El directivo dijo vivir en «el mundo al revés» al conocer la denuncia de Rubiales. «El investigado por corrupción. El que mandaba seguir con detectives a sus adversarios. El que viajaba a Nueva York con su novia mientras decía que iba a la ONU. El de las paellas con amigas en reuniones de ejecutivos de la RFEF. (…) Ese… ahora me denuncia», dijo Tebas en unas acusaciones que, por el momento, no han sido acreditadas al ser el testimonio de Juan Rubiales, a quien la Federación despidió de forma procedente por trabajar para la trama Tebas en el caso Supercopa.

De hecho, el presidente de la Liga habla de los audios que OKDIARIO publicó en exclusiva y que destapan todo el pastel que orquestó para acabar con el mandato de Luis Rubiales al frente de la Federación en mayo de 2022. «¿La base (de la denuncia)? Una grabación realizada por Miguel García Graba el 28 de mayo de 2022. Una grabación de la que solo se han publicado fragmentos descontextualizados —para fabricar titulares y relatos— pero jamás el contenido íntegro. Ni siquiera los portaCOCES habituales de Rubiales se atreven, y eso que tienen la grabación completa. Por algo será», dijo Tebas queriéndose meter a periodista.

El presidente de la Liga, no en vano, se pone gallito para pedir que se publique esa grabación donde se le escucha con todo lujo de detalles intentar atraer a Miguel García Caba por un contrato de 150.000 euros al año. «Lo que sí se he hecho con esa grabación es aportarla, hace meses, íntegra al Juzgado de Instrucción de Majadahonda, que investiga precisamente a Rubiales. En ella se relatan episodios de corrupción muy graves, no solo dentro de la RFEF, que implican a varias personas… incluida alguna con un papel clave en los conflictos entre la RFEF y LaLiga», dijo.

Finalmente, Tebas hizo un ruego al Consejo Superior de Deportes para que no eleve la denuncia de Rubiales al TAD. «Esperemos que el CSD, en ese estudio minucioso previo al traslado al TAD, escuche toda la grabación. Y si no la tiene, que la solicite al juzgado. Y si la tiene, que saque las conclusiones correctas. En fin, a los que sueñan con aniquilarme: no lo lograrán. Y no vendáis la piel del oso antes de cazarlo», zanjó un Tebas completamente enrabietado.