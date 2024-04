Tebas: «La Liga jugará partidos oficiales fuera de España»

Javier Tebas, presidente de la Liga, sigue con su idea de que el campeonato nacional de España juegue partidos fuera de nuestras fronteras. «No sé cuando, pero esta vez la Liga sí jugará partidos oficiales en el extranjero, creo que podría ser en la temporada 2025-26», apuntó el mandatario en una información de Expansión.

Además, Tebas dejó claro cuál es el mercado que quiere explotar: «El partido oficial en Estados Unidos reforzará nuestra posición en el mercado norteamericano, que es el segundo para la Liga después de España». «Vienen otras ligas muy competitivas, así que no podemos hacer siempre lo mismo, nos adelantarían», comentó.

Además, Tebas también habló de la tecnología del gol, tras la polémica generada en el último Clásico que enfrentó a Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu: «No es una tecnología perfecta y esa es la primera de las razones. Pero no es sólo eso».

«A lo largo de una temporada, los goles fantasma suceden en tres o cuatro ocasiones y si le sumas que no es perfecta, el valor es muy elevado para el uso que se le da: supone invertir entre cinco y seis millones por las dos categorías para usarlo una vez y con dudas», añade. Por lo tanto, el presidente de la patronal sigue convencido de que es un acierto no tener esta tecnología, a pesar de que todas las grandes ligas la tienen y de que los clubes españoles estarían encantados de tenerlo.

Más barato que el sueldo de Tebas

Javier Tebas cobra la impresionante cifra de 5,47 millones de euros como presidente de la Liga. Recientemente, se subió su salario. Implantar la tecnología costaría a la Liga cuatro millones de euros por temporada, dos millones la Primera División y otros dos por la Segunda.

Hay que destacar que la Liga, nada más producirse la jugada, no dudó en difundir a diferentes periodistas, enlaces de medios de comunicación con noticias en las que la tecnología del gol había fallado en la Premier, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

Esta tecnología ya se utiliza en competiciones como la Champions, la Premier League, la Serie A, la Ligue 1 o la Bundesliga. También en otros campeonatos como el argentino también lo utiliza. Sin embargo, en la Liga de Tebas, que tiene grandes equipos como Real Madrid o Barcelona, no hay.

Por último, Tebas mostró su apoyo incondicional a Pedro Rocha en su batalla por ser el presidente de la Federación Española de Fútbol: «Yo, personalmente, le apoyo. No es la solución, pero sí el camino de la solución, lo tengo muy claro y él sabe mi opinión. Hasta ahora no se le puede acusar de nada». Además, dejó claro que»el Mundial no peligra mientras no se siga manoseando la RFEF y haciendo cosas que podemos tildar, al menos como raras…».